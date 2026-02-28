Vergara, Hojlund, Santos e Giovane: il Napoli si presenterà a Verona con la sua meglio gioventù (Gazzetta)

La contro-svolta del Napoli verso il modello che l’ha caratterizzato negli anni di presidenza De Laurentiis è chiaro e confermato dagli acquisti di Alisson e Giovane, entrambi 23. Una linea “verde” che ha fatto le fortune della squadra partenopea. Ne parla Antonio Giordano sulla Gazzetta.

Un Napoli “giovane” in tutti i sensi

Si legge sulla Gazzetta:

“Napoli sa che la sua meglio gioventù può indirizzarla verso il futuro. Dire 23 è la rappresentazione di un benessere che s’avverte: sta nella potenza indiscutibile di Rasmus Hojlund, il centravanti che si è fatto uomo prima di quanto si sospettasse e che, lanciandosi quasi sempre da solo nelle fiamme, ha provveduto a dare un senso a questa stagione brutalmente insospettabile.

Però è anche vero che (riba)dire 23 fa pensare ad Antonio Vergara, a quella autostima che l’ha spinto a starsene nell’ombra dei Fab Four per aspettare che arrivasse un segnale dall’alto o dalla panchina: l’invocavano un po’ ovunque, pure dall’estero, e invece quello scugnizzo testardo s’è accomodato nei propri guizzi, in quei dribbling perfidi e poi s’è preso la rivincita, dimostrando di poterci stare, anche se ci credevano in pochi.

Ma sussurrare 23 è un inno a quella felicità che Alisson Santos dispensa con quelle sue sterzate, e anche gli strappi, che fanno assai Brasil contemporaneo, l’ispirazione d’un calcio studiato in Portogallo dal buco della serratura e colto da Giovanni Manna, il diesse del Napoli, che ha lanciato un bel po’ di fiches all’aria (e nell’area) per tentare un colpo da mille e una notte.

Verranno anche i momenti di Giovane Santana do Nascimento, che 23 lo potrà urlare a novembre (e dunque ci siamo): a Verona, stasera in un’ora e mezza che deve indirizzare verso la Champions, sfilerà un passo dietro ai suoi compagni che anagraficamente ondeggiano dalle sue parti”