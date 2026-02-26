Vergara in Nazionale? È nella lista di Gattuso se dovessero verificarsi defezioni

Il Corsport scrive che Gattuso vuole il Mondiale, ora ha bisogno di carattere e di esperienza, Palestra può essere l'unica eccezione

Antonio Vergara, con grandiosa e talentuosa insolenza, fa ammattire sia gli avversari che i tifosi de Napoli. Dopo le sue prodezze in azzurro si parla di lui anche in chiave Nazionale e il giovane calciatore del Napoli ha già espresso il suo entusiasmo in questo senso.

Il ct Rino Gattuso sembra avere le idee piuttosto chiare sulle convocazioni da fare per gli spareggi come scrive il Corriere dello Sport. “Politano è il titolare designato per l’Irlanda del Nord. A Cardiff , nella possibile finale per il Mondiale, potrebbe servire il contropiede”.

E anche Meret rischia il posto come quarto portiere: “Caprile si gioca il posto di quarto portiere con Meret, un senatore del gruppo azzurro, campione d’Europa nel 2021. Gli altri due slot dietro a Donnarumma toccheranno a Vicario e Carnesecchi”

Antonio Vergara in Nazionale

Per quanto riguarda la possibilità di Vergara invece:

“Gattuso vuole il Mondiale, ora ha bisogno di carattere e di esperienza, Palestra può essere l’unica eccezione, ma il campionato propone diversi talenti che potrebbero fare comodo (se dovessero verificarsi defezioni) da qui a giugno come Vergara, Pisilli, Fabbian, Kayode e Savona. Per la nuova Nations, a partire da settembre, il gruppo verrÃ ringiovanito: sotto osservazione Bartesaghi, Venturino (in rampa di lancio con la Roma) e Volpato, in crescita a Sassuolo dietro a Berardi”.