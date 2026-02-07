Vergara: «Spero tantissimo nella Nazionale. Il rigore c’era»

A Dazn: «Quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confortarlo, l'importante è stare sempre tutti insieme. Vale doppio vincere con l'uomo in meno e in questo modo»

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Dazn nel post-partita della sfida vinta a Marassi contro il Genoa per 3-2 in extremis. Di seguito le sue dichiarazioni integrali.

Vergara: «Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato che gioia!»

«Il rigore c’è, appena ho sentito il contatto ho urlato “ah, che gioia”. Era importante vincere specie con l’uomo in meno alla fine, vale doppio. Non molliamo niente, siamo un gruppo fantastico, quando Buongiorno sbaglia siamo lì a confortarlo, l’importante è stare insieme. Nazionale? Ci spero tantissimo, dispiace non aver giocato come volevo, ma quando si vince sono sempre contento»