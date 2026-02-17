Tudor si presenta al Tottenham: “Lo stile di un club e il calcio che preferisce, vengono prima di tutto. Indicherò la strada”

Le prime parole londinesi riportate dal Guardian. "Vengo qui sapendo che la situazione non è facile, non c'è tempo per le scuse. La nostra posizione in classifica è inaccettabile"

Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham dopo l’esonero di Frank, mandato via al termine di una sconfitta contro il Newcastle (ottavo risultato di fila senza vittoria per gli Spurs). Esordirà in panchina nel derby contro l’Arsenal in programma il 22 febbraio. Prende un Tottenham 16esimo in classifica. L’ex Juventus è intervenuto ai microfoni della stampa per la prima volta da quando è allenatore ad interim della squadra londinese. Il Guardian lo riporta.

Igor Tudor spera che il coraggio e la fiducia possano arrestare la discesa del Tottenham (Guardian)

“Credo che la squadra abbia bisogno, prima di tutto, di acquisire fiducia, di acquisire coraggio, ma anche, allo stesso modo, di cose concrete in campo. Certo, vengo qui sapendo che la situazione non è facile. Non c’è tempo per trovare scuse. Quello che ho detto fin dal primo giorno qui è che ognuno di noi deve dare qualcosa in più. La posizione del club in questo momento è inaccettabile per chiunque. Nessun tifoso del Tottenham può accettare la situazione. Ne siamo consapevoli. Ma non basta esserne consapevoli. La situazione non è facile perché abbiamo molti giocatori infortunati, quindi dobbiamo prima trovare il sistema migliore per adattarsi ai giocatori disponibili in questo momento. Forse può sembrare strano, ma credo che la cosa su cui dobbiamo concentrarci sia l’allenamento. Quindi l’allenamento di oggi è la chiave.

L’allenatore deve indicare la strada, dove vogliamo andare, come vogliamo andare, e i giocatori devono accettarlo. Credo nello stile. Lo stile è più importante del sistema, ovviamente. Quindi ogni club ha le sue particolarità. Prima di tutto, la cultura del club, il tipo di calcio che preferisce. Quindi è sempre importante pensarci, ma allo stesso tempo non dimenticare chi sono, cosa voglio, cosa può ottenere la squadra. Quindi, insieme al mio staff, devo essere molto intelligente per trovare la strada migliore possibile in tempi brevissimi”