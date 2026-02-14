Tudor è finito nel tritacarne del Tottenham, l’esonero è diventato il rituale fisso delle stagioni degli Spurs

Guardian: "Una macchina perfetta per farci una serie tv di successo, con azioni infinitamente ripetibili, ma sempre essenzialmente uguali. Postecoglou è diventato depresso; Conte era sempre arrabbiato. Il vero fallimento sta nella dirigenza".

Il Tottenham ha scelto di puntare su Igor Tudor come allenatore ad interim fino alla fine della stagione, dopo l’esonero di Thomas Frank.

Tudor nel tritacarne del Tottenham

Il Guardian scrive:

Il rituale dell’esonero dell’allenatore degli Spurs è un segnale fisso della stagione, ma il vero fallimento sta nei dirigenti responsabili del mercato. È vero che i media sono dipendenti da questo club. Ma è anche una risposta comprensibile a una società che è diventata una macchina perfetta per produrre contenuti, strutturata in modo ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi serie in streaming di enorme successo. Queste esigenze sono: azioni infinitamente ripetibili, ma sempre essenzialmente uguali. Non succede mai davvero nulla. Ma c’è comunque una forte sensazione che stia sempre succedendo qualcosa. E i personaggi principali si trovano insieme nello stesso spazio, almeno finché non possono essere sostituiti da altri, anch’essi bloccati nello stesso spazio.

In questo contesto, esonerare l’allenatore è diventato un passaggio fondamentale della trama in ogni stagione, o almeno una delle poche cose chiave che possono ancora accadere. E alla fine il lavoro agli Spurs è diventato una specie di tritacarne pubblico, infiniti usa e getta. Sarebbe sbagliato pensare che tutto questo non ti cambi. Finora ha comportato un’intensificazione dell’identità del Tottenham. Quale altro club ha vinto il suo primo trofeo dopo anni, festeggiato, raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League, e allo stesso tempo ha esonerato due allenatori ed è entrato in uno stato di crisi e depressione apocalittica? È stranamente rassicurante. I giocatori sono diventati senzienti. Riconoscono di essere partecipanti attivi, non passivi, del ciclo. Questo non significa che Frank fosse mai stato la scelta giusta; Ange Postecoglou è passato da papà del calcio bonario, a orso di montagna depresso; Antonio Conte era preso dalla rabbia nelle sue ultime conferenze stampa.

Conclude il quotidiano britannico:

Il vero fallimento al Tottenham sta nei dirigenti. O gli allenatori che vengono spesso accusati di avere giocatori preferiti. Sembra assurdo. Ma d’altra parte, sono anche i giocatori a poterti far esonerare. Come sempre, i tifosi sono intrappolati in questo processo. Per gli Spurs un miglioramento immediato sotto un nuovo allenatore sembra inevitabile.