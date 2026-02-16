A Sky Sport: "Non è accettabile, ora potrei parlare del comportamento dei giocatori dell'Inter, cosa che io non debbo fare. Conosco bene Cristian e avrà capito di aver sbagliato"

Spalletti: “Kalulu non solo ha subito due torti colossali, Chivu gli ha pure detto come deve comportarsi”

Luciano Spalletti a Sky Sport alla vigilia di Galatasaray-Juventus (in programma domani alle 18.45) gara di andata dei pali-off di Champions per accedere agli ottavi.

“Mi dispiace che un bravo ragazzo come Kalulu, dopo aver subito due torti così colossali, debba prendersi anche del bischero da Chivu che gli dice come dovrebbe comportarsi. Questo è difficilmente accettabile perché ora mi darebbe la possibilità di parlare del comportamento dei giocatori dell’Inter, cosa che io non debbo fare. Conosco bene Cristian e si sarà accorto di aver sbagliato”.

Poi in conferenza:

“Cosa ne penso delle simulazioni? Sono una cosa che disturbano il calcio in generale, e offendono il professionista, ma non voglio parlarne, perché sarebbe un tornare indietro. Non devo essere bravo a dire ai miei giocatori che abbiamo subito un torto, ma bravo a farli arrivare a un livello tale da non permettere agli altri di determinare per noi. Se io fossi ct lo convocherei Bastoni? Gattuso deve essere libero di portare i calciatori che vuole, senza alcun tipo di condizionamento. Io purtroppo non sono più ct e quel dispiacere me lo porterò sempre dietro, ma ora abbiamo un allenatore forte che deve fare tutto quello che vuole”.