Evapora tutta la sportività di Chivu, fa il paraChivu. Per lui l'espulsione c'era, ha visto una manata di Kalulu. "Ho tolto Bastoni perché loro hanno tolto Conceiçao". Del Piero: "Mi ha deluso"

Sentite Padre Chivu (il re degli ipocriti): “Il tocco di Kalulu su Bastoni c’è, leggero ma c’è. Le mani deve tenerle a posto”

Chivu fa il paraChivu a Sky Sport

“L’abbiamo patita, erano due anni che non si vinceva uno scontro diretto. Ma col cuore siamo riusciti a portarla a casa. Mi prendo la vittoria, il carattere, la ricerca di andare a far male. contro una squadra che da quando Spalletti è arrivato mette in difficoltà chiunque. Complimenti, è una signora squadra”.

Episodio Kalulu.

“Per me è un tocco leggero, però è un tocco. Quando ho subito tocchi leggeri, il mio giocatore sente la mano perché l’ha anticipato, è la decisione dell’arbitro, un giocatore esperto com Kalulu bisogna che le mani le tenga a posto”.

Perché ha sostituito Bastoni?

“Avevo paura di Conceiçao che però è stato cambiato all’intervallo”.

Se avesse subito una doppia ammonizione così da giocatore, avrebbe pensato che fosse stata giusta?

“Io con un giallo addosso non avrei messo le mani addosso a un avversario, soprattuto in una posizione come quella in cui l’avversario sta andando via in contropiede”.

Del Piero: “Mi aspettavo qualcosa di diverso da lui, l’Inter non ha bisogno di questo. Magari tra un po’ di giorni cambierà idea”.

Condò: “Ero speranzoso, siccome la sua comunicazione mi piace molto. Mi sarei aspettato altro. Lo capisco, oggi c’era da stigmatizzare anche un errore di comportamento di un suo giocatore”.-