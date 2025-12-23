Napoli-Bologna è la finale di Supercoppa meno vista degli ultimi 15 anni

L'analisi di Calcio e Finanza: "La finale ha raccolto un totale di 4.042.000 spettatori per uno share del 19,7%. L'anno scorso fra Inter e Milan si registrarono 7.404.000 spettatori e il 32,6% di share"

La 38ᵃ Supercoppa italiana disputata a Riyadh e vinta dal Napoli contro il Bologna ha fatto registrare un netto calo di ascolti televisivi, a conferma che lo sport deve essere sempre più un evento. La finale Milan-Inter sarebbe stata nettamente più seguita, anche una finale Inter-Napoli. L’analisi di Calcio e Finanza.

Napoli-Bologna è un flop: i dettagli

Si legge su Calcio e Finanza:

“La finale fra Napoli e Bologna (andata in onda alle 20.00 in Italia su Italia 1) ha raccolto un totale di 4.042.000 spettatori per uno share del 19,7%. Numeri che peggiorano nettamente rispetto a quelli raggiunti dall’atto finale dello scorso anno fra Inter e Milan (7.404.000 spettatori e 32,6% di share) e portano la finale dell’edizione 2025 a piazzarsi all’ultimo posto nella speciale classifica delle finali di Supercoppa italiana più viste dal 2009 ad oggi, dove domina per numero di spettatori Inter-Juventus del 2021, vinta dai nerazzurri in un San Siro da circa 30.000 persone per via delle restrizioni in tempo di Covid (7.890.000 – 33,2% di share).”

Un confronto impietoso

Limitandosi a un confronto fra le ultime tre edizioni della Supercoppa italiana che, come detto, si sono giocate nella capitale dell’Arabia Saudita e con la formula delle Final Four, il balzo indietro del torneo di quest’anno, in termini di ascolti televisivi, è evidente.

La finale dello scorso anno fra Inter e Milan, registrò spettatori e share superiori rispettivamente del 45% e del 40%. Inoltre, se si allarga il confronto in tutte e tre le partite, si nota come le tre gare di quest’anno abbiano registrato rispetto all’edizione 2024 un -40% per quanto riguarda gli spettatori e -28% per lo share.