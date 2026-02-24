Per il deisgnatore giusto il silent check del Var di Atalanta-Napoli su gol annullato

Il Corsport riporta il giudizio del designatore sull'operato di Aureliano che considera corretto il suo intervento sia per il rigore annullato che per il successivo gol di Gutierrez

L’arbitro Chiffi verrà in qualche modo punito per gli errori commessi in Atalanta-Napoli. Si va verso un turno di stop. Mentre, come riporta il Corriere dello Sport, è stato promosso il Var Aureliano.

Per il designatore-pensiero, meno colpevole sarebbe il rigoroso Var, Aureliano. Corretta chiamata sul rigore (poca cosa, ma chi era a Lissone ha dovuto forzare il protocollo), corretto silent check sul gol annullato.

Leggi anche: La Ref-Cam svela cosa ha visto Chiffi in Atalanta-Napoli e le sue frasi sui contrasti Hojlund-Hien

In realtà, il rigoroso Var Aureliano avrebbe dovuto usare lo stesso metro e richiamare Chiffi al monitor anche per quell’episodio. E non l’ha fatto, con un inopinato controllo brevissimo (appena tre secondi), definito «di routine» da Chiffi (visto alla RefCam).