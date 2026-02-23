La Ref-Cam svela cosa ha visto Chiffi in Atalanta-Napoli e le sue frasi sui contrasti Hojlund-Hien

In attesa della puntata di Open Var che speriamo rivelino gli audio di Atalanta-Napoli, la Lega Serie A ha pubblicato su YouTube il video della Ref Cam, la mini-camera posta sul volto dell’arbitro Chiffi, riguardante Atalanta-Si possono ascoltare gli audio di Chiffi e cioò che gli accade intorno, ovviamente sono due gli episodi da analizzare: il rigore poi revocato su Hojlund, e il contrasto con Hien che ha portato all’annullamento del gol di Miguel Gutierrez.

Atalanta-Napoli 2-1, la ref-cam del rigore Hojlund-Hien

In occasione del primo contatto tra Hojlund-Hien, Chiffi è a una decina di metri di distanza ma ha visuale libera, fischia subito il calcio di rigore, con Hien che non protesta. Solo dopo si avvicina a Chiffi per dirgli: “Io avevo la mia posizione, giusto?”

Chiffi risponde: “Non fa niente. Lo guardiamo, lo guardiamo”

Successivamente vanno a lamentarsi Carnesecchi, Hojlund e Scalvini, con l’attaccante del Napoli che esclama: “È rigore, sempre”

Dopo la visione al monitor dell’immagine del contrasto Hien–Hojlund di spalle, la revoca del calcio di rigore con l’affermazione:

“A seguito di revisione il calciatore del Napoli non subisce alcun fallo da parte del calciatore dell’Atalanta, quindi la decisione finale è revoca del calcio di rigore e revoca del cartellino giallo”

Contrasto Hojlund-Hien e gol annullato a Gutierrez

In occasione del secondo contatto, Chiffi è fuori dall’area di rigore, fronte alla porta, e vede solo Hien coprire Hojlund. Dopo il gol di Gutierrez, indica il punto di contatto tra Hojlund-Hien con Carnesecchi che prende il pallone per battere la punizione. Chiffi che esclama:

“Sto solo aspettando, fallo qui. Aspetta un secondo che fanno il controllo di routine”

Dopo il silent check del Var, torna verso il centro del campo dicendo “Bene, grazie”. Dal fischio dell’annullamento sono passati quindici secondi in tutto.