Parma-Cagliari, il gol folle di Folorunsho fa il giro del web: “È da premio Puskas”
Nessun cross sbagliato, c'era tutta l'intenzione. I commenti: "Folorunsho fa un gol che dovrebbe proiettarlo comodamente come titolare dell'Italia negli spareggi del prossimo mese". Tutti sicuri: "Merita una candidatura al premio Puskas"
Minuto 63 di un anonimo Parma-Cagliari di un venerdì di fine febbraio, e la bellezza, in tutta la sua folgorante potenza, squarcia il velo di noia di una partita che altrimenti sarebbe filata via anonima. Michael Folorunsho, ex Napoli, riceve palla sull’out di destra, ben distante e defilato dalla porta protetta da Corvi, si ferma, guarda il portiere posizionato più avanti e tira una “cagliosa” che si insacca alle spalle dell’estremo difensore ducale, che poveraccio mai si sarebbe aspettato un tiro simile.
Tale gol ha presto fatto il giro del web: ecco i commenti.
I commenti al gol di Folorunsho
“È la fotocopia di Sheva con la Juve”
“Folo fa un gol che dovrebbe proiettarlo comodamente come titolare dell’Italia negli spareggi del prossimo mese”
Ancora, da account esteri:
“Micheal Folorunsho potrebbe essere il primo nigeriano a vincere un Puskas”
Il gol del calciatore nigeriano Michael Folorunsho meriterebbe di vincere il Puskas Award.
Ricordiamo che si riferiscono a lui come nigeriano perché ha tali origini.
Visualizza questo post su Instagram