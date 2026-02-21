Origi è senza squadra da due mesi, sono ormai lontani i momenti iconici vissuti a Liverpool (Athletic)

"Ha tutto per essere un grande attaccante", disse Maldini quando arrivò al Milan, ma Maldini e Massara furono poi licenziati e per l'ex Liverpool cominciò il calvario.

Divock Origi, dopo il passaggio al Milan, non ha avuto una carriera semplice. Dell’attaccante che era al Liverpool non è rimasto nulla, e ora a 30 anni è svincolato e non è ancora riuscito a trovare una squadra, dopo la risoluzione del suo contratto con i rossoneri.

Athletic scrive:

L’attaccante è senza squadra da quando il suo contratto è stato risolto col Milan a dicembre. Da svincolato, la finestra di mercato di gennaio sembrava l’occasione perfetta per rilanciare la sua carriera. Ma mentre a fine gennaio si godeva le atmosfere della Paris Fashion Week, il belga, che vanta 32 presenze con la Nazionale, resta ancora senza un club. La parabola della sua esperienza a San Siro si può riassumere in un dato: la sua ultima presenza ufficiale non è stata con il Milan, ma con il Nottingham Forest, 671 giorni fa. In prestito per la stagione 2023-24, è entrato nel finale della partita contro l’Everton a Goodison Park il 21 aprile 2024. Due anni e due giorni prima, aveva segnato per sigillare la vittoria per 2-0 contro l’Everton nel derby col Liverpool in Premier League. Fu il suo ultimo momento iconico con la maglia del Liverpool. Non solo ha vinto tutto con i Reds, ma ha anche costruito un curriculum di gol tra i più memorabili della storia recente del club: il gol al 94° minuto contro l’Everton nel dicembre 2018; le due reti contro il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League; il secondo gol nella finale vinta 2-0 contro il Tottenham. In 175 presenze in sette anni ad Anfield, ha segnato 41 gol.

Origi è arrivato al Milan a parametro zero nel 2022, firmando un contratto quadriennale che lo rendeva uno dei giocatori più pagati della rosa. È arrivato in Italia infortunato, con un problema alla coscia. Il suo primo gol è arrivato alla prima da titolare contro il Monza, a fine ottobre. “Ha tutto per essere un grande attaccante. Ha velocità, tiro e tecnica, ma è vero che fatica a segnare”, disse Maldini. Quell’estate, Maldini e Massara furono licenziati. Origi era stato ingaggiato per sostituire Olivier Giroud, allora 35enne, ma quest’ultimo continuò a essere preferito dall’allenatore Stefano Pioli e l’ex Liverpool fu così ceduto al Forest. Anche lì, la sua esperienza fu deludente: 1 gol in 22 presenze. Tornato in Italia, gli fu comunicato che non faceva più parte dei piani della squadra; ha segnato 2 gol in 36 presenze con il club. Per ora, il futuro di Origi è incerto. Ha solo 30 anni e può ancora fare tanto. La grande domanda è: dove proseguirà la sua carriera?