Olimpiadi, gli ascolti tv premiano curling e pattinaggio artistico che ha battuto la Coppa Italia

Repubblica: la sfida di curling tra Italia e Gran Bretagna sul podio degli eventi più visti (3,3 milioni di telespettatori e 17% di share), hanno fatto meglio solo i due ori di Brignone.

Gli ascolti tv delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina stanno sorprendendo, addirittura il pattinaggio artistico ha battuto in prima serata sulla Rai la Coppa Italia, andata in onda su Mediaset. Anche il curling va forte: più di 3 milioni di telespettatori per la sfida tra Italia e Gran Bretagna.

Repubblica scrive:

Gli italiani si (ri)scoprono sognatori sugli sci, ma i numeri dell’audience tv finora raccontano anche tanto altro. Volano nello share anche

il pattinaggio, il curling, persino il freestyle. E in particolare gli ascolti Rai, nonostante la concorrenza e i giorni di calvario politico-aziendale avviati con la disastrosa telecronaca della cerimonia inaugurale, sono confortanti. E se risulta comprensibile il boom della diretta dell’apertura di San Siro, 9,3 milioni di telespettatori per il 46,2 per cento di share, a scorrere i dati degli ascolti olimpici spunta più di una sorpresa.

Il punto più alto dei Giochi Rai per adesso rimane la discesa libera femminile del 7 febbraio: oltre 4 milioni di telespettatori, 37,7 per cento di share, con picchi da 5 milioni, 8 di contatti. Poco sotto il gigante femminile, con il secondo oro di Federica Brignone: 30,6 per cento di share e 4,5 milioni di spettatori. Ma sul podio delle gare più viste segue a sorpresa il curling a squadre, con 3,3 milioni per il 17,94 per cento per Italia-Gran Bretagna. E si registrano exploit clamorosi come quello del freestyle. Le qualificazioni dello slopestyle nella prima settimana di programmazione, hanno battuto l’audience dello sci alpino della stessa giornata: 23,3 per cento di share contro 20. L’oro di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri ha ottenuto 2,5 milioni totali con il 22,42 per cento. Il pattinaggio artistico maschile, nei suoi momenti clou, ha toccato quota 6,2 milioni, quello femminile i 5. In media tra l’11 e il 16 per cento di share, che in Rai ha consentito di battere la Coppa Italia di calcio.