Napoli, nuovo innesto per la Primavera: arriva Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008

Cresciuto nel Boca Juniors sin da quando era bambino, ha voluto fortemente Napoli, nonostante l'interesse di altri club.

Il Napoli ha ingaggiato un nuovo calciatore, che si unirà inizialmente alla Primavera; si tratta di Milton Pereyra, centravanti argentino classe 2008.

Come riportato da Fabrizio Romano su X:

Il Napoli ha completato tutti i documenti per l’accordo con Milton Pereyra, il talento diciassettenne che arriva dal Boca Juniors. Si unisce alla squadra Primavera. Pereyra voleva il Napoli.

Il diciassettenne è alto 1 metro e 76 ed è un giocatore molto rapido e prolifico. E’ cresciuto sin da piccolo nelle giovanili del Boca, diventando poi man mano un centravanti puro. C’erano diversi club su di lui, ma gli azzurri hanno anticipato la concorrenza anche per volontà del giocatore.

