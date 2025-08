Il Boca Juniors è in crisi profonda, Riquelme prova a salvarsi ristrutturando la mitica Bombonera

Il Boca Juniors sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Undici partite senza vittorie, una striscia nera che mette in allarme dirigenza, staff tecnico e, soprattutto, i milioni di tifosi Xeneizes sparsi per il mondo. La crisi calcistica è profonda e le preoccupazioni di Juan Román Riquelme, l’idolo diventato vicepresidente, sono evidenti. Tycsports racconta la crisi

Il Boca in crisi, l’ultima volta ha vinto ad aprile

La squadra, guidata da Miguel Ángel Russo, non riesce a trovare la quadra. Ristrutturazione del Consiglio, gestione di alcuni giocatori messi fuori rosa minano la serenità del club. L’ultima partita vinta risale allo scorso 20 aprile, più di tre mesi fa. Da allora sono seguite altre undici gare ufficiali in cui la squadra ha raccolto 6 pareggi e 5 sconfitte. Nemmeno affrontare i dilettanti dell’Auckland City al Mondiale per Club era bastato per ritrovare il sorriso – anzi: il pareggio siglato da un insegnante di educazione fisica aveva consegnato gli Xeneizes al più spietato sfottò. Nemmeno, l’altra notte, riprovarci contro l’Huracan: unica formazione del campionato argentino a zero punti dopo due giornate, zero gol fatti e cinque subiti. Il record negativo era finora 10 partite. Questa crisi di risultati del Boca Juniors sta mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi e la gestione di Riquelme.

La ristrutturazione della Bombonera

Mentre la situazione sportiva è in fermento, il club di Brandsen 805 sta portando avanti un’imponente serie di lavori di ristrutturazione e ammodernamento de La Bombonera, il mitico stadio che è il cuore pulsante del Boca. Queste opere, pubblicate in anteprima dal club, mostrano una chiara attenzione verso il comfort e l’esperienza dei soci e dei tifosi, in attesa dell’attesissimo annuncio dell’ampliamento della capienza de La Bombonera.

Nelle prossime settimane, il cancello d’ingresso per gli autobus di giocatori e delegazioni sarà completamente rimesso a nuovo. L’ingresso principale di Brandsen 805 verrà ampliato e vedrà l’installazione di un moderno schermo Led, accogliendo i tifosi con un impatto visivo rinnovato. Saranno costruiti ben 16 nuovi ascensori nell’area dei binari, parallelamente a Irala Street, per facilitare l’accesso dei soci ai posti centrali e superiori, riducendo le attese e migliorando la fruibilità dello stadio. Anche i due ascensori esistenti al Gate 18 saranno ristrutturati, portandoli a quattro, ulteriore segnale dell’impegno per un accesso più agevole.

Più aree dedicate al comfort

Nuove aree saranno dedicate al comfort dei tifosi, con lavori in corso nell’area dei posti inferiori dove, tra metà settembre e ottobre, sarà inaugurata una nuova area ristorazione. Verranno inoltre costruiti nuovi servizi igienici e ampliato il corridoio d’ingresso, migliorando significativamente l’esperienza pre e post-partita. Anche il parcheggio esterno sarà oggetto di interventi: verrà coperto e, a settembre, saranno aggiunti 400 nuovi posti auto. La superficie, precedentemente in terra battuta, è stata cementata e sono stati installati 200 nuovi fari per migliorare l’illuminazione, non solo durante le partite ma anche per l’uso quotidiano del quartiere.

Nonostante le numerose migliorie esterne, la questione dell’ampliamento della capienza de La Bombonera resta una priorità assoluta e una “questione di stato” per il Boca Juniors. Ogni fine settimana, un numero elevatissimo di soci rimane fuori dallo stadio, a causa dell’enorme richiesta di biglietti. Sebbene non ci siano ancora dettagli su come verranno eseguiti i lavori per aumentare la capienza, la dirigenza è ben consapevole dell’importanza cruciale di questo progetto per soddisfare la passione inesauribile della sua immensa tifoseria.

Accordo Hard Rock cafe e Futuro centro sportivo Ezeiza

In un’ottica di espansione e visione a lungo termine, il Boca Juniors ha stretto un accordo commerciale di grande risonanza con Hard Rock, uno dei marchi più iconici al mondo. In vista della prossima Coppa del Mondo per Club, è prevista l’apertura di un ristorante Hard Rock all’interno dell’Alberto J. Armando all’inizio del 2026, un’iniziativa che mira a trasformare lo stadio in un polo di attrazione anche al di fuori dei giorni di gara.

Parallelamente, proseguono i lavori anche nella proprietà di Ezeiza, il centro sportivo dove si allena la prima squadra del Boca Juniors. Saranno costruiti due campi in erba sintetica, di cui uno coperto e ad uso esclusivo delle giovanili. Riquelme ha inoltre ribadito l’obiettivo di costruire un hotel nel sito per ospitare la prima squadra e la squadra riserve, un passo fondamentale per garantire strutture di allenamento e riposo all’avanguardia.