Napoli, Marchetti: “Gomes dei Wolves resta nei radar degli azzurri, impossibile che Conte non sia stato coinvolto nel mercato”

Il giornalista Sky Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del calciomercato del Napoli in vista della prossima stagione.

Le parole di Marchetti sul Napoli

“Gomes, centrocampista del Wolverhampton è un nome interessante, nel radar del Napoli da diverso tempo, quando cercava un centrocampista. Certo, è difficile dire se lo prenderanno a luglio, è troppo presto ma l’interesse c’è da tempo. Alisson ha già fatto vedere le potenzialità, ora deve trovare continuità: il prezzo è consono al valore del calciatore. Il costo del prestito è alto, 3,5 milioni, e orienta verso il riscatto se il giocatore conferma le sue doti. Le scelte di mercato fin qui credo siano scelte prese di concerto tra club, Manna e Conte: quando si vuole costruire dei cicli vincenti, si opera insieme. Se Conte prende le distanze è perché non è convinto del mercato cui il Napoli è stato costretto dal saldo zero, ma sono sicuro che sapesse che il club avesse puntato Alisson e Giovane. Impossibile pensare il contrario”.