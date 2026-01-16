Joao Gomes (per ora) resterà al Wolverhampton

Mundo Deportivo. Secondo Edwards (il suo allenatore al Wolverhampton) è pienamente coinvolto nel progetto e che il Wolverhampton valuterà eventuali cessioni solo se vantaggiose per la società.

Uno dei nomi seguiti dal Napoli per il centrocampo è quello di Joao Gomes, giocatore brasiliano in forza al Wolverhampton, attualmente ultimo in Premier League.

Queste le parole di Mundo Deportivo:

“Rob Edwards, allenatore del Wolverhampton Wanderers, ha assicurato che Joao Gomes verrà ceduto solo se l’operazione sarà ritenuta adeguata per il club e che non c’è alcuna pressione per liberarsi del centrocampista brasiliano, seguito tra gli altri da Atlético de Madrid e Manchester City“.

Joao Gomes resterà al Wolverhampton (per ora)

Nella conferenza stampa di questo venerdì, Edwards ha parlato del futuro di Joao Gomes, spiegando che il giocatore è pienamente coinvolto nel progetto e che il Wolverhampton valuterà eventuali cessioni solo se vantaggiose per la società. Ecco le sue parole:

“Abbiamo ottimi giocatori, quindi è normale che circolino voci e speculazioni sul loro futuro, ma in questo momento non abbiamo alcuna pressione per vendere nessuno di questi due giocatori”.

E riporta il quotidiano spagnolo:

“Joao Gomes, 24 anni, è alla sua quarta stagione con il Wolverhampton e ha attirato l’interesse di Atlético de Madrid e Manchester United, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo”.

Il Napoli ha un accordo con Joao Gomes per giugno: manca solo l’intesa con il Wolverhampton

Si legge sul sito di Di Marzio:

“Dopo l’inizio della trattativa che vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, procedono i lavori in casa Napoli per arrivare a Joao Gomes a giugno. Gli azzurri hanno individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione.

Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico con il suo entourage.