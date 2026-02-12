Napoli, il dg Bianchini: “Perdiamo 70 milioni senza un nuovo stadio, la società sta facendo miracoli”

Il Direttore Generale Area Business del Napoli, Tommaso Bianchini, nella conferenza stampa per la campagna “Sanghe Pe Napule”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo stadio Diego Armando Maradona e il nuovo impianto del Napoli.

Bianchini ha spiegato:

“Vogliamo fare un nuovo stadio. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto riguarda me, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all’anno senza un nuovo stadio. Col nuovo stadio non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, ma ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze… insomma, si parla di un’ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli. Ma i miracoli non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita“.