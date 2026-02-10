Napoli-Como 0-0, equilibrio al Maradona dopo un quarto d’ora (LIVE)
Inizia il match al Maradona, in palio la semifinale contro l'Inter di Chivu
Il Napoli affronta il Como per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri nel turno precedente hanno sconfitto il Cagliari dopo una lunga serie di calci di rigore al Maradona. I lariani invece hanno sconfitto agilmente la Fiorentina al franchi, nella loro stagione nefasta. Conte per questo incontro si affida ai ritorni di Milinkovic in porta, Beukema in difesa e Mazzocchi sulla fascia destra. Davanti insieme ad Hojlund e Vergara c’è il nuovo acquisto Giovane, prelevato dal Verona. Fabregas invece a sorpresa risponde con un attacco molto leggero per mettere in difficoltà la retroguardia partenopea, attacco composto da Addai, Paz come falso nueve e Baturina in grande forma. L’unico precedente in stagione è il pareggio zero a zero al Maradona valevole per il campionato, mentre il ritorno in Lombardia si disputerà a maggio.
21′ Punizione per il Napoli sulla trequarti sinistra della metà campo dei lariani
16′ Equilibrio che regge in questi primi quindici minuti al Maradona
12′ Vergara tenta la giocata al limite dell’area, chiuso da quattro difensori. Tenuto sotto controllo il talento napoletano
7′ Como che inizia tessere la propria tela, inizio perfettamente sulla falsa riga dell’incontro di campionato
4′ Inizio positivo per gli azzurri, possesso palla e subito pressing in avanti
1′ Inizia il match!
Formazioni ufficiali di Napoli e Como
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Sergi, Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Baturina. All. Fabregas