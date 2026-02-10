Coppa-Italia, Napoli-Como formazioni: ci sono Mazzocchi e Giovane, Fabregas punta su Baturina e Nico Paz
In difesa resta fuori Buongiorno, giocano Beukema, Rrahmani e Juan Jesus. Torna Milinkovic tra i pali. Olivera a sinistra. Hojlund centravanti
Ecco le formazioni ufficiali:
Napoli: Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Jesus; Mazzocchi, Elmas, Lobotka, Olivera; Vergara, Hojlund, Giovane
Como: Butez; Smolcic, Ramon, Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Baturina; Caqueret