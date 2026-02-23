Molto discutibile il fallo di Hojlund, soprattutto in relazione al metro molto permissivo di Chiffi (Gazzetta)

Bastoni ha cercato l’ammonizione per assicurarsi il derby? A Dazn non hanno dubbi: “Sì, è evidente”

Era diffidato, così salterà il Genoa e giocherà col Milan. Hernanes: io l'ho fatto in carriera. Ferrara: chiediamo al pubblico cosa pensa: è giusto farlo? Hanno ricordato che Rabiot è nella medesima situazione