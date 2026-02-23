Molto discutibile il fallo di Hojlund, soprattutto in relazione al metro molto permissivo di Chiffi (Gazzetta)
Un metro di giudizio peraltro assai apprezzabile, utilizzato per tutta la gara da Chiffi che nell’occasione frettolosamente non ricorre alla consulenza del Var
Molto discutibile il fallo di Hojlund, soprattutto in relazione al metro molto permissivo di Chiffi (Gazzetta)
La Gazzetta dello Sport nell’analisi della partita si sofferma ovviamente sull’episodio che ha scatenato la rabbia che il Napoli ha comunicato attraverso le parole del direttore sportivo Giovanni Manna.
Scrive Alex Frosio:
La banda Conte invece esce infuriata dall’arena. Secondo il Napoli, la partita è girata dalla parte sbagliata, più che sul rigore revocato a fine primo tempo (il contatto ginocchio su ginocchio tra Hien e Hojlund non supera la revisione a video), sul gol annullato a Gutierrez a inizio ripresa, quando i campioni d’Italia erano già in vantaggio e probabilmente nel loro momento migliore: a Hojlund che assiste il terzino spagnolo viene imputata una trattenuta su Hien molto discutibile. Soprattutto in relazione al metro molto permissivo, e assai apprezzabile, utilizzato per tutta la gara dall’arbitro Chiffi, che nell’occasione frettolosamente non ricorre alla consulenza del Var.