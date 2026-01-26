Milinkovic-Savic entra nel team infortunati, elongazione al bicipite femorale della coscia
Il portiere serbo non aveva giocato contro la Juventus, lasciando il posto a Meret, anche lui appena rientrato da un infortunio.
Vanja Milinkovic-Savic ha saltato il match contro la Juventus di ieri, sostituito da Alex Meret appena rientrato da un infortunio. Anche il portiere serbo, però, ha subito un’elongazione al bicipite femorale. Un nuovo ingresso nell’infermeria del Napoli, insieme a De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani, Politano, Neres.
Di seguito, il bollettino del Napoli:
Vanja Milinkovic-Savic ha svolto esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato un’elongazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già intrapreso l’iter riabilitativo.
Per i tempi di recupero richiesti, dovrebbe quasi sicuramente saltare le prossime tre partite contro Chelsea, Fiorentina e Genoa.