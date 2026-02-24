McTominay, il Napoli vuole chiudere il rinnovo prima del Mondiale (TeamTalk)
Lo United smentisce il suo interessamento per un ritorno dello scozzese. De Laurentiis oggi lo valuta 80 milioni, lo aveva pagato 30,5 (Team Talk)
L'analisi del giornale belga Dh Sports. Agnelli ci aveva visto lungo: "Senza riforme strutturali ci avviamo a un declino inesorabile a vantaggio della Premier". João Gomes, il più pagato del Wolverhampton ultimo in classifica, guadagna più degli stipendi medi di Inter e Juventus
Sarà aperta la Curva Nord Inferiore al prezzo di 40 euro ogni biglietto per la partita di sabato 28 febbraio alle ore 18.
CorSport: come nel caso di Lukaku, dovrà poi gradualmente acquisire ritmo e minuti. Per ora, sta seguendo ancora un percorso personalizzato.
Gazzetta: uno spiacevole equivoco; la donna credeva che il marito insultasse lei. Sono poi intervenute le forze dell'ordine. L'uomo, 40 anni, è ora all’Ospedale del Mare dopo la coltellata al fianco, non in pericolo di vita.
Il Corsport riporta il giudizio del designatore sull'operato di Aureliano che considera corretto il suo intervento sia per il rigore annullato che per il successivo gol di Gutierrez
La Gazzetta ricorda le proposte del presidente del Napoli «Un arbitro deve essere equidistante da tutto, non può avere un ruolo politico»
La prestazione di Chiffi in Atalanta-Napoli non è piaciuta a nessuno eppure resterà sì fermo domenica prossima, ma quella dopo potrebbe ritornare, in B. Una gestione non proprio lineare, nel pesare delitti e pene.
La decisione di Chiffi ha influenzato il risultato e di conseguenza la corsa alla Champions e alla zona Europa. Cioè aspirazioni sportive e introiti vitali per tutti quei club che, come il Napoli, si autofinanziano
Nel dossier del Napoli sugli arbitri c'è anche la mancata espulsione di Ramon in Napoli-Como di Coppa Italia
La scena l'ha avuta il ds Manna, mentre De Laurentiis si è fatto sentire dietro le quinte.
Repubblica scrive anche di Anguissa: ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona
La protesta con Gravina è stata non solo lamentosa (e incazzata) ma anche propositiva. I torti subiti contro Verona, Parma e Juve (oltre ad Atalanta ovviamente)