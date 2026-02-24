McTominay, il Napoli vuole chiudere il rinnovo prima del Mondiale (TeamTalk)

Il Manchester United ha smentito con decisione le voci secondo cui starebbe lavorando per riportare Scott McTominay a Old Trafford per 70 milioni di sterline. Si tratta di circa 80 milioni di euro (il Napoli lo acquistò per 30,5 milioni). A riportarlo è TEAMtalk.

Il centrocampista scozzese, 29 anni, sta vivendo un momento straordinario da quando si è trasferito in azzurro. Brillante sia con il club sia con la nazionale, ormai proiettata verso la fase finale del Mondiale.

“Il suo rendimento ha inevitabilmente alimentato le speculazioni su un possibile ritorno in Inghilterra. Lo United indicato come principale pretendente. Dalla Spagna era rimbalzata l’indiscrezione secondo cui i Red Devils starebbero valutando l’operazione. Il Napoli potrebbe prendere in considerazione una cessione per una cifra vicina agli 80 milioni di euro”.

“Da Old Trafford, però, filtrano smentite nette: secondo quanto riferito a TEAMtalk, il nome di McTominay non è mai stato oggetto di discussioni interne, pur essendo il club alla ricerca di rinforzi a centrocampo per la prossima estate”.

“Non solo: non ci sarebbero stati contatti tra le parti e, al contrario, l’entourage del giocatore avrebbe già avviato i colloqui per il rinnovo con il Napoli, con l’attuale contratto in scadenza nel 2028”.

“Il Napoli vorrebbe chiudere l’accordo prima che Scott parta per il Nord America in vista della fase finale della Coppa del Mondo”, ha rivelato una fonte al giornale. Il club azzurro intende blindare uno dei protagonisti della stagione 2024/25, che lo ha consacrato tra i centrocampisti più influenti della Serie A. Anche quest’anno i numeri confermano la continuità del suo rendimento: 10 gol e quattro assist in 34 presenze complessive”.

“Lo stesso McTominay, intervistato dal Corriere dello Sport, ha allontanato le ipotesi di addio: “Il mio agente non ha parlato con nessuno del mio futuro”, ha spiegato. “Il futuro è molto importante e potrei vedermi a Napoli per molto tempo”.