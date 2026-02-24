Repubblica scrive anche di Anguissa: ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e spera di essere convocato per Verona

McTominay, rivederlo a Verona è una speranza e non una certezza (senza di lui il Napoli non ha mai vinto)

Repubblica, in due differenti articoli, fa il punto della situazione sugli infortunati McTominay e Anguissa, oltre a dare il benvenuto a De Bruyne che – si spera – possa essere in campo nei primi quindici giorni di marzo.

Scrive Repubblica:

Conte non si aspetta molto dal recupero dei suoi lungodegenti. «Chiedete al medico», ha detto infatti il tecnico leccese in maniera lapidaria a proposito dell’ennesimo ko di McTominay, che è alle prese con una infiammazione tendinea e ha saltato a sua volta le tre ultime gare, con Como, Roma e Atalanta. Rivederlo sabato a Verona è una speranza, non una certezza.

Il quotidiano ricorda che senza lo scozzese, il Napoli non ha ami vinto.

E scrive di un altro dei tanti misteri del Napoli, quello che risponde al nome di Frank Anguissa:

Ci sono novità anche sul fronte Anguissa, l’altro assente eccellente di un centrocampo che è in emergenza ormai da diversi mesi. L’ultima apparizione del camerunense risale al 9 novembre con la disfatta contro il Bologna al Dall’Ara. La lesione muscolare (pure lui al bicipite femorale) è stata poi seguita da un problema alla schiena che Anguissa sta risolvendo con le terapie specifiche. Ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e ha messo nel mirino la sfida di sabato (il calcio d’inizio è alle 18) al Bentegodi contro il Verona: gli piacerebbe strappare la convocazione e accomodarsi in panchina.

