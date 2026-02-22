Marelli su Milan-Parma: “Il gol di Troilo non andava convalidato: Valenti ostacola Maignan. Il Var non doveva intervenire”

A Dazn: "Non ci troviamo davanti a un episodio da Ofr. Un contatto c’è stato, un blocco pure, e Piccinini aveva già valutato l’azione sul campo. A mio parere, quindi, la revisione al monitor è fuori luogo"

Altra giornata di Serie A, altra giornataccia per gli arbitri. Dopo gli scempi di Atalanta‑Napoli, anche il Milan ha qualcosa da recriminare sul gol, prima annullato e poi convalidato dopo revisione Var, di Troilo del Parma. Tale gol è valso la vittoria dei ducali. Il commento di Marelli a Dazn.

Milan-Parma, la spiegazione di Marelli sul gol di Troilo

Spiega Marelli:

“Sul contatto tra Troilo e Bartesaghi va analizzata la dinamica dell’azione. Bartesaghi si abbassa, probabilmente anche perché avverte una lieve pressione da parte di Troilo. In un primo momento, però, non salta nemmeno, mentre Troilo stacca con una certa libertà. Per questo motivo direi di archiviare l’episodio e considerarlo regolare.”

“Più delicata, invece, la situazione del blocco di Valenti, che a mio avviso appare piuttosto volontario. Potrebbe anche trattarsi di uno schema, certo. A me però interessa ciò che prevede il regolamento. Cosa dice? Sempre la Regola 12, quella relativa a falli e scorrettezze. In particolare, a pagina 91, viene spiegato cosa si intende per ‘ostacolare un avversario’. Si legge: ‘ostacolare la progressione di un avversario significa muoversi sulla sua traiettoria per ostruirlo, bloccarlo, rallentarlo o costringerlo a cambiare direzione quando il pallone non è a distanza di gioco per nessuno dei due’. Ed è proprio questo il nodo. Il blocco di Valenti avviene nel momento in cui viene battuto il calcio d’angolo. Si notano anche piccoli movimenti del difensore che sembrano finalizzati a impedire l’intervento di Maignan. Pertanto, attenendosi al regolamento, la rete non avrebbe dovuto essere convalidata.

Detto questo, anche qualora si volesse considerare dubbia l’infrazione di Valenti, non ci troviamo davanti a un episodio da Ofr. Siamo di fronte a un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c’è stato, un blocco pure, e Piccinini aveva già valutato l’azione sul campo. A mio parere, quindi, la revisione al monitor è fuori luogo. Va anche sottolineato che l’arbitro è rimasto a lungo davanti allo schermo, segno di incertezza: ed è proprio questo il punto. Se si tratta di una situazione dubbia, non è da On Field Review.”