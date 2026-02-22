Marelli: “Non doveva essere annullato il gol di Gutierrez”

A Dazn l’ex arbitro Marelli ha commentato gli episodi dubbi di Atalanta-Napoli che stanno facendo discutere

Le parole di Marelli

Sul calcio di rigore non dato:

“Si parlava di un presunto calcio di rigore: c’è stato un contatto tra le ginocchia, ma Hien non compie alcun movimento verso Hojlund. Dal mio punto di vista, il rigore non c’era, quindi la decisione di revocarlo è corretta”.

Sul gol annullato a Gutierrez:

“Molto complesso l’episodio del gol di Gutierrez. Chiffi lascia correre, entrambi si aiutano con le braccia, non capisco perché la rete sia stata annullata, forse c’è stata collaborazione con l’assistente ma anche se c’è una leggerissima trattenuta col braccio di Hojlund sul fianco di Hien, io francamente non vedo fallo. Hien si è visto superato ed è andato via molto facilmente.

Il check al Var è stato rapidissimo. Non riesco a vedere alcuna infrazione su Hojlund e non vedo alcuna intenzione del giocatore di trarre vantaggio trattenendo l’avversario”.

Prima aveva dichiarato:

“C’è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero. Hien non fa un movimento davanti ad Hojlund, ma cerca di accompagnare il giocatore. Il contatto c’è, ma c’è poco. Non c’è un movimento chiaro di Hien verso Hojlund, è uno scontro di gioco. Non vedo dove possa esserci il contatto. Non è un calcio di rigore a mio parere. Non tutti i contatti sono da calcio di rigore, non tutti i contatti sono infrazione”.