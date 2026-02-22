Al Napoli un rigore prima concesso e poi revocato al Var. Era un rigorino (un rigore del calcio di oggi) ma il contatto c’era

Marelli: ""C'è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero. Non tutti i contatti sono da calcio di rigore". L'arbitro, richiamato, cambia idea

Nel vibrante palcoscenico della sfida tra Atalanta e Napoli, la tensione si taglia col coltello e si condensa tutta in un singolo, discusso episodio da moviola che ha fatto saltare in piedi la panchina azzurra. Al centro del vortice c’è Rasmus Hojlund: l’attaccante del Napoli si è reso protagonista di un’azione che farà discutere a lungo i salotti sportivi.

Rigore revocato al Napoli: Chiffi aveva inizialmente sanzionato il contatto Hien-Hojlund. L’arbitro rivede l’episodio al Var e revoca il rigore pic.twitter.com/Q3Ts3AFLRG — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) February 22, 2026

Tutto accade in una frazione di secondo nell’area di rigore orobica. Hojlund cerca l’affondo, ma sulla sua traiettoria si para il difensore atalantino Hien. L’incrocio è inevitabile: c’è un contatto “ginocchio contro ginocchio” e il possente attaccante azzurro cade a terra. L’arbitro Chiffi, vicinissimo all’azione, non ha la minima esitazione e indica prontamente il dischetto. È calcio di rigore per la squadra di Antonio Conte, pronta ad esultare.

A gettare acqua sul fuoco delle inevitabili polemiche e a spiegare tecnicamente la corretta lettura dell’On Field Review ci ha pensato Luca Marelli. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esperto di regolamento ha analizzato l’episodio al microscopio, avallando la scelta finale della squadra arbitrale. Questa la sua disamina integrale:

“C’è un contatto ginocchio contro ginocchio, a mio parere è un rigore leggero. Hien non fa un movimento davanti ad Hojlund, ma cerca di accompagnare il giocatore. Il contatto c’è, ma c’è poco. Non c’è un movimento chiaro di Hien verso Hojlund, è uno scontro di gioco. Non vedo dove possa esserci il contatto. Non è un calcio di rigore a mio parere. Non tutti i contatti sono da calcio di rigore, non tutti i contatti sono infrazione”.