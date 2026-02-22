Gol annullato al Napoli, la rabbia di Manna: “Incommentabile. Non c’è nessun tocco, è oggettivo. Sennò facciamo la figura dei cogl…”

A Dazn: "Cosa ci sta a fare il Var, lo ha chiamato sul rigore e perché non ora. Il check non c'è stato. Noi siamo buoni e cari, ma questo è imbarazzante. nella situazione in cui siamo, ci stiamo giocando la Champions e annulla un rigore e un gol"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna furioso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta a causa di alcuni episodi.

Atalanta-Napoli 2-1, lo sfogo di Manna sul gol annullato a Gutierrez per fallo inesistente di Hojlund su Hien.

“È incommentabile perché lasciamo stare il rigore, facciamo un gol, non c’è nessun fallo e non capisco come faccia a fischiare. Per me il check non c’è stato perché abbiamo ripreso il gioco subito. È una stagione complicata con tanti infortuni, andavamo in vantaggio due a zero a Bergamo, è imbarazzante. Dov’è il fallo qui (rivedendo le immagini) io non capisco. Cosa ci sta a fare il Var, lo ha chiamato sul rigore e perché non ora. Noi siamo buoni e cari, ma questo è imbarazzante. nella situazione in cui siamo, ci stiamo giocando la Champions e annulla un gol. Unrge una riflessione, vogliamo quello che è giusto e questo non è giusto! Non è calcio! Non ho altre parole”

Sull’episodio del rigore è chiaro che se lo chiamano per controllarlo, perché non lo hanno chiamato poi dopo? Il fischio di Chiffi forse è perché ha visto una cosa che ha visto solo lui, ma perché se il Var non lo chiama?”

“Dobbiamo spiegare ai nostri ragaazi che abbiamo perso perché è successo questo. Cosa facciamo?”

“C’è qualcosa che non va. Se non c’è contatto il contatto non c’è, non è soggettivo, sennò poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace”