Open Var: “Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare”. Il Var ha sempre ragione

Da studio Tommasi: "Il gol di Troilo è regolare: Valenti non fa nulla per ostacolare deliberatamente Maignan. Non c’è nemmeno fallo di Troilo perché ruba il tempo a Bartesaghi. Poi, scendendo, è fisiologico che gli appoggi le mani sulla schiena."

A Open Var sono stati analizzati gli episodi controversi andati in scena durante Milan-Parma: dal contatto Corvi-Loftus-Cheek al contestatissimo gol di Troilo, ecco come Dino Tommasi (ex arbitro e componente Can) ha spiegato le scelte dell’arbitro Piccinini.

Open Var di Milan-Parma: i dettagli

Spiega Tommasi sulla situazione del gol di Troilo

“Piccinini fischia il blocco di Valenti su Maignan, ma in realtà non c’è ostruzione: Valenti è completamente fermo e non fa nulla per ostacolare il portiere rossonero. L’Ofr è corretta perché il fallo non c’è. Troilo ruba il tempo a Bartesaghi: la situazione è regolare e il rossonero non salta nemmeno, perché il difensore dei ducali gli ha tolto il tempo; poi, scendendo, è fisiologico che appoggi le mani sulla schiena. Rete regolare: non c’è ostruzione.”

Sullo scontro Corvi-Loftus:

“Scontro di gioco fortuito, dispiace per Loftus ma è una situazione calcisticamente regolare. Corvi prova a parare, il compagno gli toglie il pallone e poi c’è uno scontro del tutto fortuito”