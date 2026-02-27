Luis Enrique: “Con gli infortuni stiamo pagando le numerose partite della scorsa stagione, i giocatori non sono macchine”

In conferenza: "Quest'anno è impossibile avere tutti i giocatori pronti. Non abbiamo mai giocato con i dieci della finale di Champions. Lo stop di Fabian Ruiz è stato un duro colpo".

Alla vigilia del match contro il Le Havre, Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa della condizione fisica dei suoi calciatori, lamentando i numerosi infortuni. Il Psg, inoltre, affronterà il Chelsea agli ottavi di Champions, come fu per la finale del Mondiale per club (vinta poi dal club inglese).

L’attuale stagione che sta vivendo il Psg:

“È impossibile avere tutti i giocatori pronti quest’anno. E’ impossibile. Stiamo pagando il prezzo per quello che abbiamo fatto l’anno scorso. I giocatori non sono macchine. L’ultima stagione ha condizionato l’attuale. Non abbiamo mai giocato con tutti i dieci giocatori della finale di Champions League“.

L’anno scorso, poche persone credevano che il Psg avrebbe vinto la Champions League. Pensi che in questa stagione la tua squadra sia la più forte?

“E’ diverso, nessuno pensava che avremmo potuto vincere. Tutti sanno ora che possiamo vincere la Champions. Per questo, dovremo migliorare le nostre prestazioni, ne siamo consapevoli. Dobbiamo continuare ad adattarci alle circostanze“.

Sull’infortunio di Fabian Ruiz [al ginocchio, ndr.], ha dichiarato:

“Ci sono infortuni come quello di Fabian che guariscono un po’ meno velocemente. È stato un duro colpo. È un vero problema per noi avere giocatori importanti come lui lontano dal campo. Resteremo positivi e speriamo nel suo ritorno il prima possibile“.

Sul suo stato d’animo, Luis Enrique ha dichiarato:

“Sono pronto, posso giocare domani (ride). Bisogna adattarsi. Se prendo in considerazione il contesto, siamo in corsa per vincere la Ligue 1 e siamo ancora in Champions League. Ci piacerebbe giocare come l’anno scorso“.