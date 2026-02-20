Luis Enrique si schiera con Conte: “Il numero di infortuni ha cambiato la stagione, non riesco a fare rotazioni”

Il tecnico del Psg, secondo in Ligue 1: "Abbiamo avuto una media di tre indisponibili a partita, è un fattore chiave".

Alla vigilia del match di campionato col Metz, il tecnico del Psg Luis Enrique ha parlato di come gli infortuni stiano condizionando la stagione del suo club, che ha perso la vetta della classifica di Ligue 1 occupata dal Lens. Lo spagnolo, come Antonio Conte col Napoli, ha avuto pochi ricambi e spesso non è riuscito a ruotare la squadra per via dei numerosi giocatori ai box.

In conferenza stampa, Luis Enrique ha dichiarato:

“Quest’anno il numero di infortuni ha cambiato tutto. Abbiamo avuto una media di tre indisponibili a partita e questo mi impedisce di ruotare la squadra. È un fattore chiave di questa stagione“.