L’Arsenal butta un altro campionato? I Gunners si fanno rimontare dal Wolverhampton ultimo e ora il City può andare a – 2

Un pareggio arrivato al 94’ è costato due punti ai leader della Premier League, che hanno permesso agli avversari, ultimi in classifica, di rientrare in partita, alimentando ulteriormente i dubbi sulle loro capacità di vincere il titolo.

Arteta ha dichiarato di essere “estremamente deluso, ovviamente, dal risultato e da come è finita la partita, ma dobbiamo prendercela con noi stessi. Penso che la prestazione nel secondo tempo non sia stata nemmeno lontanamente vicina agli standard richiesti in questo campionato per vincere, e considerando il margine che credo sarebbe dovuto esistere oggi, soprattutto per come abbiamo giocato nel primo tempo. Qualsiasi colpo, qualsiasi proiettile, ce lo prendiamo, perché non abbiamo giocato al livello che è richiesto”.

L’Arsenal cercherà di reagire domenica nel derby del nord di Londra contro il Tottenham, dopo una serie di due vittorie nelle ultime sette partite di campionato. Arteta ha aggiunto: “Penso che dobbiamo attraversare il dolore e farlo guardandoci allo specchio, capendo cosa richiede ora la partita, perché la prossima occasione è domenica”.