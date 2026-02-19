L’Arsenal butta un altro campionato? I Gunners si fanno rimontare dal Wolverhampton ultimo e ora il City può andare a – 2
Il Guardian: "L'Arsenal ha due vittorie nelle ultime sette partite di campionato". Arteta fa mea culpa: "Dobbiamo prendercela con noi stessi. Non abbiamo giocato al livello che è richiesto per vincere"
Mg Milano 06/11/2024 - Champions League / Inter-Arsenal / foto Matteo Gribaudi/Image Sport
nella foto: Mikel Arteta
L’Arsenal e i suoi tifosi sembrano pronti a vivere l’ennesimo psicodramma: il pareggio maturato ieri contro il Wolverhampton, ultimo in classifica, ferma i Gunners a 58 punti. Ora il City di Guardiola, vincendo contro il Newcastle nel match di dopodomani alle 21:00, potrebbe portarsi a 56 punti. Brividi. Il punto del Guardian.
L’Arsenal ci ricasca e butta un altro campionato?
Scrive il Guardian:
Un pareggio arrivato al 94’ è costato due punti ai leader della Premier League, che hanno permesso agli avversari, ultimi in classifica, di rientrare in partita, alimentando ulteriormente i dubbi sulle loro capacità di vincere il titolo.
Arteta ha dichiarato di essere “estremamente deluso, ovviamente, dal risultato e da come è finita la partita, ma dobbiamo prendercela con noi stessi. Penso che la prestazione nel secondo tempo non sia stata nemmeno lontanamente vicina agli standard richiesti in questo campionato per vincere, e considerando il margine che credo sarebbe dovuto esistere oggi, soprattutto per come abbiamo giocato nel primo tempo. Qualsiasi colpo, qualsiasi proiettile, ce lo prendiamo, perché non abbiamo giocato al livello che è richiesto”.
L’Arsenal cercherà di reagire domenica nel derby del nord di Londra contro il Tottenham, dopo una serie di due vittorie nelle ultime sette partite di campionato. Arteta ha aggiunto: “Penso che dobbiamo attraversare il dolore e farlo guardandoci allo specchio, capendo cosa richiede ora la partita, perché la prossima occasione è domenica”.
