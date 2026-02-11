La serata di Okafor che segna a porta vuota ma un gol è sempre un gol e toglie la vittoria al Chelsea

Il Chelsea si è fatto rimontare dal Leeds, da 2-0 a 2-2; il gol del pareggio è arrivato dall’ex Milan e Napoli Noah Okafor, alla sua quarta rete in Premier League in questa stagione. Un gol rocambolesco, giunto alla fine di un’azione modello football americano, persino con un fallo di mano di un calciatore del Leeds. Il pallone è rotolato verso Okafor che a porta spalancata, senza il portiere né un difensore, ha segnato il più comodo dei gol.

Il Guardian scrive:

Si è scoperto che l’abitudine del Chelsea di sprecare situazioni di vantaggio non è scomparsa con l’addio di Enzo Maresca. La squadra resta incostante ed è stata superficiale contro il Leeds, che ha compiuto un altro passo verso la salvezza rimontando il risultato e lasciando Stamford Bridge con un punto prezioso. Rosenior era sulla buona strada per l’ottava vittoria nelle sue prime 10 partite in carica. Invece era incredulo mentre la sua squadra cadeva a pezzi, regalando a Lukas Nmecha un rigore, prima che una difesa ancora più terribile permettesse a Noah Okafor di trascinare il Leeds di Daniel Farke. Al 73esimo una palla lunga ha scatenato il caos: Josh Acheampong non è riuscito per due volte ad allontanare il pallone dalla sua area di rigore; Bogle si è fatto strada con forza, il portiere Sánchez è uscito nel disperato tentativo di fermarlo, il pallone è finito a Okafor che ha segnato. Il gol è stato convalidato nonostante un tocco di mano di Bogle durante l’azione.