La moviola della Gazzetta: “mai giallo a Kalulu”. Disastro La Penna (4) nega anche un possibile rigore alla Juve
Non c'era neanche la prima ammonizione. E nell'entrata in area su McKennie, Carlos Augusto non tocca mai la palla. "Rischio rigore"
La Gazzetta dello Sport anticipa la moviola di Inter-Juventus. E rifila un bel 4 al disastroso arbitro La Penna, direttore di gara scelto da Rocchi per offrire l’indecente spettacolo arbitrale andato in scena a San Siro (qui le parole di Chiellini). Dove l’Inter si è messo in tasca lo scudetto della Marotta League.
Ecco la moviola della Gazzetta a cura di Matteo Dalla Vite:
Al 9′, Sucic cade ai limiti dell’area: il contatto col difendente Miretti è al limite. Al 9′, corretto il giallo a Bastoni: va diretto sull’uomo (Conceiçao). Regolari l’1-0 e l’1-1, poi arriva il primo giallo a Kalulu: nella dinamica, Barella va in anticipo ma l’impatto dello juventino non è tale da provocare la sanzione. Al 42′, l’abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora (con la mano) Bastoni che accentua la caduta, La Penna ha una visuale perfetta ma sbaglia ad estrarre il giallo per lo juventino. Giallo non è mai. Al 35′ st, Carlos Augusto interviene in area su McKennie: palla mai colpita, contatto nella parte alta della gamba sì. Rischio rigore.
La Penna 4: L’episodio Kalulu-Bastoni fa… giurisprudenza: ma per inserire al più presto il Var per un 2° giallo assurdo. Poi, altre sbavature lungo il campo e la gara.