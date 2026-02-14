Chiellini: “Oggi non si può parlare di calcio, è inaccettabile quello che è successo stasera. Rocchi non era neanche allo stadio”

A Sky Sport con Comolli. Chiellini: “Si lamentano tutti da inizio anno e non si fa niente. Abbiamo offerto ancora una volta questo spettacolo al resto del mondo. Gli arbitri non sono all'altezza della Serie A"

Chiellini e Comolli a Sky Sport dopo Inter-Juventus.

“Capisco lo sforzo dello studio ma oggi non si può parlare di calcio. Quel che è successo stasera, è qualcosa di inaccettabile. È l’ennesimo episodio dall’inizio della stagione, non sono accettabili errori come quello di stasera Rovinare una partita del genere, non c’è stato un modo adeguato per guidare una partita del genere. Non c’è stato un livello arbitrale all’altezza della partita. Abbiamo offerto questo spettacolo al resto del mondo, ancora una volta. Il problema è chiaro, non dobbiamo sempre procrastinare come accade invece nel calcio italiano”.

Comolli: “è stato imbarazzante, si è visto in tutto il mondo, c’è una somma di errori dall’inizio. È molto difficile accettare ingiustizia come queste”.

Chiellini: “È da inizio anno che tutti abbiamo messo in evidenza che non c’è una struttura al livello della Serie A. Non si può continuare così, ogni settimana c’è una squadra che si lamenta. Che sia De Rossi, Gasperini, Conte. Non non si può andare avanti così, non si può decidere con questa leggerezza e permettere che si consenta questo spettacolo. È palese che c’è una défaillance e un gruppo arbitrale che non funziona. C’è anche uno che deve metterci la faccia. Rocchi non c’era nemmeno allo stadio in una partita del genere”.

Condò: “ma è una critica rivolta al protocollo?”

“Ci sono tanti altri modi per evitare episodi del genere, non siamo i primi a parlare, c’è qualcosa che non funziona, il protocollo è una parte del problema ma non è il solo. Inter-Juventus aveva bisogno di un arbitro all’altezza. Meritava un arbitro diverso? Credo che parlare ora sia anche sbagliato e facile, la scelta dell’arbitro non compete a me. Dispiace perché sono ragazzi ma non c’era il livello per arbitrare una partita del genere”.