La Juventus non è più elite. Per un ragazzo di 12 anni “è una squadra insignificante di metà classifica” (So Foot)

Quella con il Galatasaray non è stata solo l’ennesima partita deludente; è il culmine di un’altra stagione e l’occasione perfetta per rendersi conto che i bianconeri non sono più quelli di una volta. Per un dodicenne, la Juventus è una “squadra di metà classifica, niente di che”, in breve, una squadra che ha perso tutta la sua aura, che non trasmette più nulla. Lo scrive in una analisi impietosa Sofoot che racconta il crollo bianconero degli ultimi anni.

L’analisi di un tracollo

“In Italia, il titolo sfugge loro da cinque anni; in Champions le cose non vanno meglio. La Juve non ha più un posto nell’élite, non supera gli ottavi di finale dal 2018-2019. In campionato, la squadra di Spalletti è quinta, senza poter sognare il titolo; in Coppa Italia, è già stata eliminata (dall’Atalanta). Che fine hanno fatto i Gobbi, lo stadio che vanta 36 scudetti, di cui 9 vinti tra il 2011 e il 2020, e che ha visto giocare leggende come Del Piero, Buffon, Chiellini, Baggio, Zidane, Nedvěd e, più di recente, Cristiano Ronaldo?”

“Nel 2015, prima di una partita di Champions League contro il Monaco Le Monde titolò “Juventus, ultima superstite di un panorama calcistico italiano in declino”. Undici anni dopo, l’Inter ha raggiunto due finali di Champions League, il Milan ha riconquistato lo scudetto (2022), così come il Napoli due volte dopo aver atteso il suo primo titolo dal 1990 (2023, 2025). L’egemonia della Juve (nove titoli consecutivi) si è conclusa nel 2020 e da allora il titolo non è mai tornato ai bianconeri “.

L’addio di Beppe Marotta l’inizio della fine

“L’uomo che ha creato questo dominio è stato Beppe Marotta. Arrivato nel 2010, aveva un occhio attento per i talenti. Sotto la sua guida, la Juventus ha ingaggiato Pirlo a parametro zero, Barzagli per 500.000 euro, Paul Pogba per 1 milione di euro e Carlos Tevez per 9 milioni. Nel 2018, ha fatto le valigie ed è approdato all’Inter dove ha portato Barella, Lautaro Martinez e Dimarco, tre dei giocatori chiave dietro i titoli nazionali e le due finali di Champions. Quando non riesci ad avere i giocatori, attiri il maestro”.

Vlahovic una delusione, Ronaldo un flop

“Stagione dopo stagione, la rosa della Juventus si è indebolita. Giocatori storici come Bonucci e Chiellini se ne sono andati, e i loro sostituti hanno faticato a imporsi. Acquistato per oltre 80 milioni di euro, de Ligt è stato ceduto al Bayern tre stagioni dopo. Vlahović, ingaggiato per 83 milioni di euro, non è stato il trascinatore che ci si aspettava. Il grande acquisto di Cristiano Ronaldo , acquistato nel 2018 per circa 117 milioni di euro, si è rivelato un flop. Tre stagioni, 134 partite, 101 gol, certo, ma soprattutto, le finanze del club hanno sofferto nel momento peggiore possibile, coincidendo con l’arrivo del Covid”.

“Lo scorso dicembre, la France Presse ha riferito che dall’inizio della pandemia i risultati finanziari del club erano stati deludenti, raggiungendo perdite per 58 milioni di euro. Dall’inizio del 2025, il valore di Exor, la holding della famiglia Agnelli, è diminuito del 18%”.