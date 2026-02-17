È rigenerato, tenta il dribbling e va spesso in velocità, viene dentro a chiudere l'azione. In Turchia sta diventando popolare con i suoi dribbling e le sue giocate

Lang eroe in Champions: segna una doppietta alla Juventus (il Galatasaray sta vincendo 5-2)

Noa Lang eroe della serata a Istanbul in Champions. Una sua doppietta sta trascinando il Gala alla vittoria contro la Juve: sta vincendo 4-2 e perdeva 2-1. Ha segnato due gol di rapina. Il secondo, quello del 4-2, su clamoroso errore difensivo della Juve con Thuram. Noa Lang si è fatto trovare pronto. Ora, sta vincendo 5-2.

Come quando l’olandese vestiva la maglia del Psv contro la Juventus in Champions (era la scorsa stagione ndr) ecco che anche oggi Noa Lang è andato a segno contro i bianconeri. La situazione è un po’ diversa. Siamo in Turchia, playoff di Champions tra il Galatasaray e la squadra di Spalletti. Lang è in prestito e già in SuperLig turca sta diventando popolare con i suoi dribbling e le sue giocate. Quelle che Conte sopportava poco. Evidentemente dove si trova ora, rappresenta di più la sua dimensione. È arrivato al gol dopo un’azione corale, un tap-in semplicissimo. Ha segnato il gol del 2-2. Prima del 3-2 per i turchi. Poi, ha realizzato la doppietta personale col 4-2. La partita è ancora in corso. Ricordiamo che Lang ha segnato solo un gol con il Napoli al Maradona.

E alla fine arriva il gol di Lang, che vede la Juve e si inventa ottime prestazioni

Ecco il gol di Lang che porta il risultato sul 2-2: