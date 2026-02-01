Il Real Madrid si salva dai fischi con un rigore di Mbappé al 95esimo, ma perde Bellingham che esce in lacrime

Dopo la sconfitta per 4-2 rimediata contro il Benfica nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions, con conseguente uscita dalle prime 8, il Real Madrid riesce a fatica, e con un rigore allo scadere dei 9 minuti di recupero, a piegare il Rayo Vallecano. La gioia è però guastata dall’infortunio occorso a Bellingham intorno all’ottavo minuto di gioco. I Blancos restano a un punto dal Barcellona, vittorioso ieri in casa dell’Elche.

Real Madrid-Rayo Vallecano: cosa è successo

Si legge su Footmercato:

Nonostante un avvio sostanzialmente favorevole al Real Madrid, i Blancos hanno rischiato grosso. Akhomach, servito in area, ha effettuato un’azione spettacolare, superando prima Güler e poi Camavinga, per poi provare una conclusione rasoterra che ha sfiorato il palo destro di Courtois. Un avvertimento senza conseguenze per i padroni di casa, seguito però da una brutta notizia: Jude Bellingham si è infortunato al 8′, vittima di uno strappo muscolare. Al suo posto è entrato Brahim Díaz.

Con il passare dei minuti, il Real ha ripreso il controllo della partita, e Vinícius ha acceso il Bernabéu ritrovando la magia delle sue grandi serate del 2024: con un magnifico tiro a giro ha infilato l’incrocio dei pali, lasciando il portiere immobile (1-0).

La partita ha cambiato volto all′80′ con l’espulsione diretta di Pathé Ciss, colpevole di un intervento duro su Ceballos, lasciando il Rayo in dieci. Grazie a un rigore realizzato da Mbappé all’ultimo minuto, il Real Madrid ha vinto (2-1) e si è portato a un punto dal Barcellona. Nonostante siano stati a lungo in difficoltà, anche con la superiorità numerica, i Blancos hanno strappato tre punti preziosi nella corsa al titolo. Negli ultimi istanti, anche Chavarria è stato espulso.

Su Bellingham, riporta As:

“La situazione sembra piuttosto preoccupante. Tutto è successo all’8′, durante un’azione offensiva: una corsa per conquistare un pallone sulla linea di fondo… e un dolore improvviso. Fortissimo. Tanto che Bellingham si è subito accasciato a terra chiedendo il cambio. In attesa di esami più approfonditi, il problema sembra localizzarsi nella zona degli ischiocrurali della gamba sinistra, e le sensazioni sono molto negative. È uscito dal campo sulle proprie gambe, ma in lacrime.”