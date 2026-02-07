Home » Il Campo

Genoa-Napoli, le probabili formazioni: torna Rrahmani in difesa con Buongiorno e Jesus. Confermato Vergara

Lo riporta Sky Sport. Gutierrez e Spinazzola sulle corsie. Chiudono il tridente Elmas e Hojlund. Per il Genoa tandem d'attacco Vitinha-Colombo. Baldanzi non recupera

Napoli È il Napoli dei gregari. Genoa-Napoli

Napolis Kosovo defender #13 Amir Rrahmani (C) celebrates with teammates after scoring his team second goal during the Italian Serie A football match between Lazio and Napoli at The Olympic Stadium in Rome on January 4, 2026. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Genoa-Napoli (alle 18:00) e Sky Sport ha provato ad anticipare le probabili formazioni di entrambe le compagini.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Per gli azzurri nessun cambio particolare, se non quello obbligato a causa dell’infortunio del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una buona notizia è il ritorno di un pilastro della difesa come Rrahmani. Confermato Vergara titolare, insieme ai soliti Elmas e Hojlund. Per il Genoa, Baldanzi è ancora out, con il tandem d’attacco Vitinha-Colombo.

