Genoa-Napoli, le probabili formazioni: torna Rrahmani in difesa con Buongiorno e Jesus. Confermato Vergara
Lo riporta Sky Sport. Gutierrez e Spinazzola sulle corsie. Chiudono il tridente Elmas e Hojlund. Per il Genoa tandem d'attacco Vitinha-Colombo. Baldanzi non recupera
Mancano poche ore al fischio d’inizio di Genoa-Napoli (alle 18:00) e Sky Sport ha provato ad anticipare le probabili formazioni di entrambe le compagini.
Genoa-Napoli, le probabili formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson, Frendrup, Martín; Vitinha, Colombo. All. De Rossi