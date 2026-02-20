Il fuorigioco semi-automatico fa perdere troppo tempo e non sempre è esatto: gli arbitri della Premier si ribellano

Telegraph: nel match tra Newcastle e City, hanno dovuto analizzare un gol di Semenyo per la posizione dubbia di Haaland; il sistema di fuorigioco semi-automatico dava il portiere Pope come ultimo uomo, ma non era così.

Gli arbitri della Premier League vorrebbero cambiamenti per il Var, in particolar modo per il fuorigioco semi-automatico, che contribuisce a ritardi nelle decisioni, anche di cinque minuti. Anche in Spagna è accaduto: il gol annullato a Cubarsì (per fuorigioco semi-automatico) nel match tra Atletico Madrid e Barcellona ha richiesto un intervento al Var di circa sette minuti.

Il Telegraph scrive:

Gli arbitri della Premier League hanno perso fiducia nella tecnologia del fuorigioco semi-automatico e stanno facendo pressione affinché i club la cambino. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ritardo di cinque minuti e mezzo per una decisione di fuorigioco durante la semifinale di andata della Carabao Cup tra Newcastle e Manchester City. Molti arbitri ritengono di non potersi più fidare del sistema per ottenere verdetti in modo rapido. Gli arbitri sentono che vengono accusati dai tifosi per i ritardi. Il sistema di fuorigioco semi-automatico è gestito da Genius Sports; un altro fornitore, Hawk-Eye, fornisce gli altri servizi Var alla Premier League.

Gli arbitri avevano già delle preoccupazioni da tempo, ma la situazione è degenerata durante la semifinale di andata del 14 gennaio al St James’ Park. Quando Antoine Semenyo ha segnato quello che pensava fosse il suo secondo gol poco dopo l’ora di gioco, è stato necessario stabilire se Erling Haaland, in posizione di fuorigioco, stesse cercando di influire nell’azione. Nell’analisi iniziale sulla posizione di Haaland, il sistema non ha funzionato; si ritiene che abbia difficoltà quando l’ordine dei giocatori in una fase di gioco non vede il portiere come ultimo uomo. Nell’episodio del St James’ Park, il portiere del Newcastle Nick Pope era più avanzato rispetto al suo difensore più vicino e quindi Pope diventava determinante per la linea del fuorigioco. Il sistema incontra problemi anche quando sono coinvolti molti giocatori. Non è riuscito a riconoscere che Pope non fosse l’ultimo uomo e il responsabile al Var Stuart Attwell è stato costretto a utilizzare il sistema di riserva Hawk-Eye, tracciando manualmente le linee sullo schermo.

A differenza degli altri servizi Var, che utilizzano le immagini delle telecamere televisive, il sistema Genius dispone di una propria rete di telecamere. Gli stadi devono essere dotati di una rete di 30 iPhone che catturano 100 fotogrammi al secondo. Al momento della sua introduzione lo scorso aprile, una dichiarazione della Premier League affermava che nella “maggior parte dei casi” il sistema avrebbe “ridotto significativamente” i tempi di attesa per i verdetti. Ma avvisava anche che il tracciamento manuale delle linee sullo schermo sarebbe stato l’opzione di riserva nei “casi limite” in cui la tecnologia non fosse stata in grado di gestire l’elevato numero di giocatori coinvolti e alcune angolazioni fossero ostruite alle telecamere. Per ora, nessun commento dalla Premier.