Disastro Var in Spagna, in Atletico-Barcellona si rompe il fuorigioco automatico e procedono manualmente: 7 minuti per annullare un gol

Flick: "Un disastro". Il comitato arbitrale: "il sistema di fuorigioco semiautomatico ha sbagliato e il team Var ha tracciato manualmente le linee di fuorigioco." Mundo Deportivo: "Il Barcellona invierà reclamo".

Certo, in un match che vedeva l’Atletico comandare 4-0 al termine della prima frazione di gioco, fa un po’ ridere parlare di Var e arbitri. Eppure, i sopracitati hanno avuto modo di rubare ancora la scena. Il punto del Pais e di Mundo Deportivo.

Atletico-Barcellona: un Var da incubo

Si legge sul Pais:

Ci sono voluti sette minuti agli arbitri al Var per determinare se il gol di Pau Cubarsí al minuto 51 della semifinale di Coppa tra Atlético e Barcellona fosse regolare o meno.

Dopo poco più di sette minuti di attesa, l’arbitro valenciano ha alzato il braccio per segnalare il fuorigioco, frustrando la momentanea gioia della squadra di Hansi Flick, che in quel momento si sentiva in grado di tentare la rimonta al Metropolitano (la partita era già sul 4-0).

La nota del comitato tecnico degli arbitri

“Seguendo il protocollo, il team Var ha analizzato l’azione con il sistema semiautomatico di fuorigioco Saot”. Durante tale analisi, è stato rilevato che il sistema ha generato un errore nella modellizzazione dei giocatori attraverso gli scheletri a causa di una situazione di alta densità di giocatori. Dopo aver tentato di far ricalibrare il sistema e constatato che non era possibile, seguendo la procedura stabilita, il team Var ha tracciato manualmente le linee di fuorigioco per prendere la decisione corretta e definitiva. Per questo motivo, e in maniera straordinaria, il processo di valutazione dell’azione si è protratto più del normale, rendendo impossibile trasmettere la ricostruzione alla produzione televisiva (dato che non è stato possibile operare con il sistema Saot)”.

La furia di Flick

“Quanto hanno impiegato? Sette minuti? È un disastro!”, ha denunciato il tedesco nella sala stampa dello stadio rojiblanco. “Quando ho visto l’azione, per me non era fuorigioco, ma forse loro hanno visto qualcosa di diverso. In ogni caso, non ci hanno dato alcuna spiegazione. Non c’è comunicazione. Funziona molto male qui in Spagna”

I blaugrana pensano a un reclamo formale

Si legge su Mundo Deportivo:

La dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori del Barça sono rimasti sbalorditi nel vedere come siano passati sei minuti e mezzo mentre si revisionava l’azione del gol di Pau Cubarsí, che alla fine è stato annullato e che avrebbe significato il 4-1 al minuto 52. Flick non ha ricevuto alcuna spiegazione in panchina mentre il gioco era fermo. Nel club blaugrana, l’indignazione è massima nel constatare che il sistema di fuorigioco semiautomatico non ha potuto essere applicato per generare immagini digitali in un’azione che si ripete decine di volte in una partita di calcio a causa dell’accumulo di giocatori nell’area.

Per questo motivo, il Barça valuterà la situazione questo venerdì, ma è quasi certo che finirà per inviare un reclamo formale alla Rfef (la federazione calcistica spagnola, ndr).