Il Belgio riapre ai fumogeni: “I nostri stadi non sono monasteri”

La Pro League , la massima divisione belga, vuole legalizzare l’uso controllato di fuochi d’artificio negli stadi belgi. Per questo motivo ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per legalizzare, a condizioni rigorose, l’uso di dispositivi pirotecnici negli stadi di calcio in Belgio. Ne scrive la Derniere Heure

“Nonostante i controlli effettuati dai club, assistiamo ancora a troppi usi illegali di articoli pirotecnici. Questo accade spesso in tribune gremite, il che rappresenta un rischio reale per la sicurezza dei tifosi e causa sempre più infortuni ogni stagione. Le sanzioni per questi usi illegali saranno quindi inasprite nell’ambito della Legge sul Calcio che sostengo “, ha spiegato il Ministro dell’Interno Bernard Quintin, che ha fatto della riforma della Legge sul Calcio una priorità fondamentale.

Tuttavia, il ministro liberale vuole consentire l’uso di fuochi d’artificio entro un quadro molto rigoroso: ” L’obiettivo non è trasformare i nostri stadi in monasteri. Il calcio deve rimanere una festa. Per questo, con la Lega Pro, lanceremo un progetto pilota che consentirà l’uso controllato di fuochi d’artificio da parte dei servizi di sicurezza. Questo offrirà ai tifosi l’opportunità di continuare a creare un’atmosfera, in modo sicuro e legale”.

“Nei prossimi mesi, diversi club saranno selezionati per questo progetto pilota. Ciò avverrà solo in accordo con le autorità locali e i vigili del fuoco. ” Questi test saranno rigorosamente monitorati. Sulla base di queste valutazioni, valuteremo se l’uso sicuro e controllato di fuochi d’artificio potrà un giorno essere parte integrante di un’esperienza sicura negli stadi “, aggiunge Loryn Parys”.

“Il Ministro dell’Interno e la Lega Pro ribadiscono tuttavia che l’uso di artifici pirotecnici sugli spalti rimane vietato: ” Accendere dispositivi pirotecnici in una tribuna piena rimane pericoloso e non sarà mai consentito. Con questa iniziativa, tuttavia, vogliamo verificare se, in un ambiente rigorosamente controllato, esistano alternative sicure che riducano gli incidenti e migliorino la sicurezza dentro e intorno agli stadi”.