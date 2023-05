In 50mila al Maradona con De Laurentiis, previsti fuochi d’artificio per lo scudetto (Repubblica)

Maxi-schermi per Udinese-Napoli. In tribuna anche il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba. La società ha in serbo qualche sorpresa

Qual è il programma della festa di stasera per Udinese-Napoli trasmessa al Maradona sui maxi-schermi? Ne scrive Repubblica Napoli.

Dodicimila saranno ad Udine, oltre cinquantamila saranno a Fuorigrotta per un evento doppio che Aurelio De Laurentiis si godrà personalmente: farà gli onori di casa col sindaco Manfredi e con il prefetto Palomba. Il programma del post partita è rigorosamente top secret, ma la società ovviamente ha in serbo qualche sorpresa. Fuochi d’artificio, qualche gioco di luci (un po’ come accaduto in Italia-Inghilterra) in una sorta di antipasto in vista del piatto forte che sarà servito domenica in occasione della sfida con la Fiorentina.

Avete mai visto 50mila persone in uno stadio per una partita che si gioca a 840 chilometri di distanza? Accadrà tra poche

ore a Fuorigrotta. L’idea del presidente De Laurentiis è stata accolta con grande entusiasmo dalla gente.

