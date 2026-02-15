Il 22 marzo il tennis a Napoli. Con Wawrinka e le palle autografate da Sinner

La Guerri Tennis Napoli Cup. Nel 2022 era un 250 Atp e fu un disastro. È poi diventato 125. Si gioca (fortunatamente) su terra rossa.

Dal cemento alla terra rossa. Da un 250 che nel 2022 fu disastroso dal punto di vista della posa dei campi e organizzativo e che ancora cerca di capire quali sono le reali responsabilità di quanto accade a un torneo atteso dagli amanti del tennis partenopeo. Il torneo è poi diventato un 125. Gli organizzatori annunciano oltre 18.000 persone per l’appuntamento con la Guerri Napoli Tennis Cup (22-29 marzo) secondo quanto annunciato dal presidente del Tennis Club Napoli Riccardo Villari su Il Mattino. Il che, se confermato, ne fa comunque uno dei challenger con più spettatori (Olbia ne annuncia 8.000 nella sua settimana). Ora si sogna Sinner

La figuraccia del 2022 della Tennis Napoli Cup

Per l’evento Atp 250, vennero posati campi in cemento (sintetico) temporanei, inclusa una grande Arena da 4000 posti alla Rotonda Diaz. I campi si rovinarono subito, presentando increspature, avvallamenti e cedimenti del terreno, rendendo il gioco pericoloso e inagibile. Molti incontri furono sospesi, spostati o annullati, con tennisti come Fognini e Moutet che protestarono duramente. Dopo il disastro del 2022, il torneo è tornato alle sue origini nel circuito Challenger sui tradizionali campi in terra rossa.

Le prospettive del 2026 ed il sogno Sinner

“Napoli risponde sempre oltre ogni aspettativa – dice Villari – Nonostante la cronica carenza di impianti, la città dimostra grande voglia di sport e tennis”. Sui campi napoletani si sono già visti grandi nomi come Musetti, Berrettini, Nardi. Lo scorso anno fu la volta di Darderi esploso al tennis internazionale proprio dopo l’appuntamento napoletano. L’edizione 2026 promette di confermare questa tradizione: i giovani in crescita e i vincitori di Slam troveranno a Napoli un pubblico esigente e appassionato”.

Wawrinka la star annunciata al momento. Per il seeding si deve attendere martedì 17 quando sarà in programma la conferenza stampa anche se i partecipanti escono sempre al mazzo di quelli che sono eliminati presto da altri tornei e scelgono di svolgere sulla terra di Napoli (o altrove) l’ultima preparazione verso Roma.

E per una Napoli che sogna Sinner, per il momento accontentiamoci delle palline. “Villari anticipa: “Prima o poi porteremo Sinner. Intanto è arrivato da noi un gadget, delle palline autografate dal campione altoatesino. Naturalmente, lo seguiremo dappertutto, prima o poi arriverà”.