Il disastro del torneo Atp di tennis sta offrendo una pessima immagine di Napoli

Partite sospese per la seconda serata di fila. Sui social commenti di derisione in Italia e all’estero. Una disorganizzazione che nuoce alla città

Il disastro del torneo Atp di tennis

Sembra senza fine la figuraccia del torneo Atp di tennis organizzato a Napoli. Per la seconda sera consecutiva incontri sospesi per l’umidità che rende i campi pericolosi. Senza dimenticare che solo oggi è arrivato un secondo campo praticabile e che il torneo ha dovuto appoggiare ai campi a Monterusciello per il doppio. Non dimentichiamo le denunce del tennista Barrientos sulla disorganizzazione.

A Napoli non ci stiamo rendendo conto del danno immagine che questo torneo sta arrecando alla città: improvvisazione, disorganizzazione, inesperienza. L’Atp 250 si sta rivelando un disastro. Ne emerge che a Napoli si salva solo il panorama. Francamente una pubblicità negativa che ci saremmo risparmiati.

Atp di Napoli primo 250 a durare quanto uno Slam! #ATPNapoli — Alessio Fabrizi (@Ale_Fab17) October 19, 2022

Poteva succedere ovunque invece il torneo #AtpNapoli non riesce a concludere il primo turno,troppa umidità,mai vista una cosa simile — Marina Orofino (@arimar66) October 19, 2022

Vedi Napoli e poi mi sa che non ci organizzi più un torneo ATP — Marco Castro (@marcocastro2906) October 19, 2022

Sedi esteticamente meravigliose, “una delle migliori atmosfere”, ma organizzazione a dir poco disastrosa. #ATPNapoli = #Napoli.

E lo dico da napoletano https://t.co/jUgp2LuAED — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 19, 2022

#ATPNapoli si sta rivelando un grande spot per l’improvvisazione e l’incapacità di #Napoli e della sua classe dirigente. Che scuorno! #ATP250 #Tennis — Gimmo Cuomo (@gimmocuomo) October 19, 2022

ATP Naples Very Very Unfortunate — BOOM💣💥 (@BOOMSportsEnt) October 19, 2022

@atptour Just give all players in Naples 50 ATP points, money for travel/expenses/matches/loss incurred & send them home!!! — LavanyaSingerDinesh🇺🇦 (@VocalistLavanya) October 19, 2022