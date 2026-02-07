È raro che chi fa sport parli di politica, Guardiola l’ha fatto lavorando per un club interrogato sui diritti umani

Da Athletic. "Guardiola in passato ha parlato di indipendenza dalla Spagna per la sua regione natale, la Catalogna. Jürgen Klopp, quando era allenatore del Liverpool, ha criticato Nigel Farage, Boris Johnson e Donald Trump"

Come racconta The Athletic, tutto nasce dalle parole pronunciate da Pep Guardiola in conferenza stampa, quando l’allenatore del Manchester City ha affrontato apertamente temi politici e sociali estranei al calcio giocato. Un intervento che ha sorpreso i presenti e ha riportato al centro una questione ricorrente nel calcio contemporaneo: perché allenatori e dirigenti parlano così raramente di politica e quali rischi affrontano quando decidono di farlo. A partire dal caso Guardiola, il quotidiano ricostruisce il confine – spesso fragile – tra libertà di espressione, responsabilità pubblica e pressioni economiche e istituzionali che gravano su chi rappresenta club e marchi globali.

Guardiola (Athletic)

Spiega così The Athletic:

“Non è la prima volta che Guardiola, allenatore del Manchester City, parla di questioni sociali e politiche, ma nel complesso è raro che chi fa la sua professione, e in generale le figure del calcio, lo facciano. Guardiola ha parlato di indipendenza dalla Spagna per la sua regione natale, la Catalogna, e ha sfruttato una cerimonia di laurea honoris causa presso l’Università di Manchester per sottolineare la situazione a Gaza. Jürgen Klopp, quando era allenatore del Liverpool, ha criticato Nigel Farage, Boris Johnson e Donald Trump.

Altri allenatori e dirigenti di alto livello hanno espresso delle riserve riguardo al coinvolgimento in questioni che ritengono esterne allo sport. L’allenatore dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha dichiarato prima della sua prima partita in carica di volersi «concentrare sul calcio» piuttosto che sulla politica, mentre l’allenatore dell’Aston Villa Unai Emery ha preferito restare fuori dai dibattiti politici che hanno circondato la recente partita europea della sua squadra contro il Maccabi Tel Aviv di Israele. […]

Gli esperti del settore, ognuno parlando separatamente per esprimere la propria opinione, hanno spiegato a The Athletic i potenziali ostacoli che impediscono ai personaggi del calcio di parlare apertamente di questioni politiche e sociali, e i potenziali benefici per coloro che scelgono di farlo. «Sono felice che (Guardiola) abbia parlato della Palestina», ha affermato Craig Foster, ex capitano della nazionale australiana. «Abbiamo bisogno che il maggior numero possibile di personalità del calcio di alto profilo mostri un po’ di coraggio e dica qualcosa di concreto. Ci sono una serie di ragioni (per cui le persone nel calcio potrebbero non parlare apertamente). Una è la resistenza che ricevono, gli insulti e le risposte vili. C’è una forte pressione politica, pressione degli sponsor, a volte pressione dei tifosi, pressione dei social media. Atleti e allenatori non sono realmente formati su queste teorie. Potrebbero non sapere nemmeno cosa siano realmente i diritti umani. È molto difficile per loro scegliere, ed è facile convincerli che è un po’ troppo complesso, quando il più delle volte è semplice». […]

Le difficoltà nel bilanciare l’impegno politico con gli impegni legali e commerciali sono evidenti nel caso di Guardiola, poiché il City è di proprietà di un membro della famiglia reale di Abu Dhabi, uno Stato che a sua volta è stato interrogato sui diritti umani”.