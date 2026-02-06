Guardiola difende le sue dichiarazioni su Gaza: “Condanno tutte le violenze e le vittime innocenti, senza distinzioni”

Al Guardian: “Cosa succede davanti ai nostri occhi? Volete vederlo? È un problema nostro come esseri umani. Perché non dovrei esprimere ciò che provo?”

Un Pep Guardiola sfidante ha difeso il suo diritto di condannare gli attacchi di Israele a Gaza, dopo essere stato invitato da un gruppo ebraico di Manchester a “concentrarsi sul calcio”. Il tecnico del Manchester City si è espresso all’inizio della settimana e rifiuta di restare in silenzio.

Le parole di Pep Guardiola

Ha detto Guardiola al Guardian:

“Non ho detto nulla di speciale. Non lo sento così. Perché non dovrei esprimere ciò che provo? Solo perché sono un allenatore. Non sono d’accordo con tutto, ma rispetto tutte le opinioni. Quello che ho detto riguarda sostanzialmente quanti conflitti ci sono in questo momento in tutto il mondo. Condanno tutti. Se vengono uccise persone innocenti, li condanno tutti – non un paese più dell’altro.”

Ed ha aggiunto:

“Il genocidio in Palestina, quello che è successo in Ucraina, ciò che succede in tutto il mondo in Sudan, ovunque. Cosa succede davanti ai nostri occhi? Volete vederlo? È un problema nostro come esseri umani”.

La posizione del Consiglio Rappresentativo Ebraico

Ha anche tenuto un discorso a sostegno dei bambini palestinesi durante un evento benefico a Barcellona. Tuttavia, in una dichiarazione pubblicata su X e sul sito ufficiale, il Consiglio Rappresentativo Ebraico della Grande Manchester e Regione ha affermato:

“Abbiamo ripetutamente chiesto a personalità di spicco di fare attenzione alle parole che usano, considerando come gli ebrei abbiano dovuto subire attacchi in tutto il mondo. Pep Guardiola è un allenatore di calcio. Sebbene le sue riflessioni umanitarie possano essere ben intenzionate, dovrebbe concentrarsi sul calcio.

Siamo delusi da lui perché si avventura ripetutamente in commenti sugli affari internazionali. Questa è la seconda volta in una settimana che decide di offrire le sue opinioni controverse sul conflitto in Medio Oriente.

È particolarmente irritante, dato il suo totale fallimento nell’usare la sua significativa risonanza mediatica per mostrare solidarietà alla comunità ebraica colpita da un attacco terroristico a poche miglia dall’Etihad Stadium, o alla comunità di Barcellona scossa dalla violenza antisemita vicino ai luoghi dove una volta si è espresso con osservazioni che riteniamo provocatorie.”