Franck Ribéry citato negli Epstein Files, l’avvocato: “Interverrò domani contro chi diffonde fake news”

Sarebbe comparso in tre pagine dei file rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Le accuse riportate riguarderebbero pedofilia e violenza.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubblici milioni di documenti legati al caso Jeffrey Epstein, rivelando un intricato intreccio di nomi noti: magnati, politici e figure di spicco del mondo dello sport. Tra questi spicca anche Franck Ribéry.

Va sottolineato, però, che la menzione in questi fascicoli non equivale a un’accusa: nessuno dei citati risulta coinvolto in reati legati a Epstein, il finanziere e sex offender condannato. Il corposo archivio include oltre 2.000 video e 180.000 immagini, offrendo un quadro impressionante della portata dell’indagine.

Di seguito un estratto dal documento: una dichiarazione di una potenziale vittima a pagina 26:

“Franck Ribéry ha provato ad aggredirmi mentre ero nel mio giardino. Ha ottenuto il mio numero di telefono e il mio indirizzo. La polizia lo ha circondato e scortato fino alla sua auto.”

A pagina 28:

“Intorno a gennaio-febbraio 2002, Sylvain Cormier è stato assunto da redatto come tirocinante avvocato. Il suo volto mi sembrava familiare, ma non lo riconoscevo. Qualche anno fa, aveva picchiato la sua ex-compagna davanti a me in un bar e io consigliai a lei di sporgere denuncia. Poi è apparso con Franck Ribéry, e la polizia giudiziaria di Versailles è intervenuta perché aveva richiesto di portare ragazze di 14 anni da lui.”

A pagina 30:

“Ho visto persone come Franck Ribéry avvicinarmi dopo i miei 18 anni e negli anni successivi. I suoi legami con il mondo della prostituzione non necessitano più di prove a causa del suo complice, Sylvain Cormier, avvocato penalista a Lione. Quest’ultimo mi ha picchiato. Ha detto: ‘Frank mi ha chiesto di farlo!'”

Al momento, il rapporto non rappresenta un’incriminazione né una conferma di qualsiasi illecito da parte delle persone menzionate. Cosa emergerà da questi dettagli è ancora da vedere.

L’ora della controffensiva

Scrive So Foot:

“Mentre il nome di Franck Ribéry è stato citato nei milioni di documenti legati a Jeffrey Epstein, finanziere colpevole di crimini sessuali e condannato per istigazione alla prostituzione di una minorenne, che si è suicidato in carcere nel 2019, l’entourage dell’ex nazionale francese ha preso posizione sulla questione”.

Su X, l’avvocato Brusa Carlo Alberto ha dichiarato:

“È una fake news! Interverrò già da domani in qualità di avvocato di Monsieur Ribéry e metterò in atto tutte le azioni penali necessarie per punire i responsabili delle fake news, che ledono la dignità del mio cliente e della sua famiglia!”