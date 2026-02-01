Anche Todd Boehly, presidente del Chelsea, ha organizzato due incontri di lavoro con Jeffrey Epstein

Il caso Epstein, con i suoi oscuri e orribili retroscena, sta coinvolgendo tantissime personalità di spicco. Tra queste ci sarebbe anche Todd Boehly, presidente del Chelsea. Ne parla il Times.

Todd Boehly avrebbe incontrato Epstein: i dettagli

Riporta il Times:

Todd Boehly, presidente e comproprietario del Chelsea, ha organizzato due incontri di lavoro con Jeffrey Epstein tre anni dopo che il finanziere caduto in disgrazia era stato incarcerato per la prima volta per reati sessuali, secondo alcune email rese pubbliche dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Le email, inviate nel 2011, suggeriscono che Epstein avesse richiesto un’introduzione per incontrare Boehly, che all’epoca era socio dirigente di Guggenheim Partners, una società globale di gestione patrimoniale. Sembra che sia stato presentato da David Mitchell, investitore immobiliare e finanziario.

Secondo le email, l’assistente di Epstein, Lesley Groff, contattò Mitchell per organizzare un incontro nel gennaio 2011 e, nell’aprile dello stesso anno, Groff suggerì a Epstein di aver richiesto un ulteriore incontro. Nelle email non vi è alcun suggerimento che gli incontri riguardassero altro se non questioni di lavoro, né vi è alcuna indicazione che Boehly, 52 anni, fosse coinvolto in qualche modo nei crimini o nelle attività sessuali di Epstein.

Il Times scrive:

I rappresentanti di Boehly e il Chelsea sono stati contattati per un commento.