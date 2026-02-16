Fonseca ha instillato nel Lione disciplina tattica, hanno vinto 13 partite consecutive (Footmercato)

Sono vicini al record di 14 successi di fila registrati nel 2006. "Il gruppo merita questo. I 19 clean sheets dimostrano che la squadra è molto equilibrata", ha spiegato Fonseca.

Footmercato scrive:

Ci sono stagioni che passano alla storia. Quello che il Lione sta vivendo oggi appartiene a questa categoria rara. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno firmato la 13esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una serie pazzesca che li avvicina a un record quasi ventennale; i 14 successi di fila registrati tra agosto e novembre 2006, nell’era d’oro dei sette campionati consecutivi. Da allora, il Lione non si era mai avvicinato a un ritmo del genere. Con 24 vittorie in 33 partite ufficiali, cioè il 73% di successi, il club ha il miglior rapporto di vittorie della sua storia in una stagione. “Questo gruppo merita questo. Abbiamo ancora molto da fare, ma questa vittoria è stata molto importante. Al momento sono contento solo dei tre punti. Devo dire che oggi non è stato facile. Ma alla fine abbiamo vinto. I 19 clean sheets (reti inviolate) dimostrano che la squadra è molto equilibrata”, ha spiegato Paulo Fonseca dopo il match col Nizza.

Queste statistiche dicono tutto sulla maestria e la disciplina tattica instillata da Fonseca. Ogni avversario che affronta il Lione sa che dovrà combattere per sperare di superarli. E questo spesso non è abbastanza. Perché il Lione sa soffrire, piegarsi senza rompersi, prima di colpire con efficienza chirurgica. In difesa, sono la squadra più ermetica in Ligue 1, davanti al Paris Saint-Germain. Estendere questa serie storica, puntare a un trofeo nazionale: gli scenari più folli non sembrano più irrealistici. Questa stagione non è più semplicemente un successo. Sta diventando leggendaria.