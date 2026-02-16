Home » Il Campo » Champions e calcio estero

Fonseca ha instillato nel Lione disciplina tattica, hanno vinto 13 partite consecutive (Footmercato)

Sono vicini al record di 14 successi di fila registrati nel 2006. "Il gruppo merita questo. I 19 clean sheets dimostrano che la squadra è molto equilibrata", ha spiegato Fonseca.

Fonseca arbitri milan

Db Milano 12/05/2021 - campionato di calcio serie A / Inter-Roma / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Paulo Fonseca

Il Lione di Paulo Fonseca ha vinto 2-0 contro il Nizza e ora è al terzo posto in classifica, a +5 dal Marsiglia quarto e a -7 dalla vetta della Ligue 1 occupata dal Lens. E’ la 13esima vittoria consecutiva del club in tutte le competizioni, non si vedevano record di questo tipo da vent’anni.

Footmercato scrive:

Ci sono stagioni che passano alla storia. Quello che il Lione sta vivendo oggi appartiene a questa categoria rara. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno firmato la 13esima vittoria consecutiva in tutte le competizioni. Una serie pazzesca che li avvicina a un record quasi ventennale; i 14 successi di fila registrati tra agosto e novembre 2006, nell’era d’oro dei sette campionati consecutivi. Da allora, il Lione non si era mai avvicinato a un ritmo del genere. Con 24 vittorie in 33 partite ufficiali, cioè il 73% di successi, il club ha il miglior rapporto di vittorie della sua storia in una stagione. “Questo gruppo merita questo. Abbiamo ancora molto da fare, ma questa vittoria è stata molto importante. Al momento sono contento solo dei tre punti. Devo dire che oggi non è stato facile. Ma alla fine abbiamo vinto. I 19 clean sheets (reti inviolate) dimostrano che la squadra è molto equilibrata”, ha spiegato Paulo Fonseca dopo il match col Nizza.

Queste statistiche dicono tutto sulla maestria e la disciplina tattica instillata da Fonseca. Ogni avversario che affronta il Lione sa che dovrà combattere per sperare di superarli. E questo spesso non è abbastanza. Perché il Lione sa soffrire, piegarsi senza rompersi, prima di colpire con efficienza chirurgica. In difesa, sono la squadra più ermetica in Ligue 1, davanti al Paris Saint-Germain. Estendere questa serie storica, puntare a un trofeo nazionale: gli scenari più folli non sembrano più irrealistici. Questa stagione non è più semplicemente un successo. Sta diventando leggendaria. 

Correlate